"Subisco violenze". L'inquietante messaggio di Chiara Iezzi

Dopo mesi di assenza Chiara Iezzi è tornata sui social network. Ma il messaggio scritto nell'ultimo post Instagram sta preoccupando non poco i suoi follower. L'artista, celebre cantante del duo pop Paola e Chiara, che negli anni 2000 hanno ottenuto più di un successo musicale, ha affidato ai social un amaro sfogo, parlando di violenze e invocando il rispetto per la sua persona.

" Pubblico un sorriso di quasi un anno fa ", ha esordito sulla sua pagina Instagram Chiara Iezzi, rivolgendosi ai suoi fololwer con un messaggio quasi disperato: " Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo ". La cantante non ha specificato il genere di violenze che avrebbe subìto, né ha fatto nomi o riferimenti particolari a persone. Ma è chiaro che con il suo post la Iezzi - che da anni ormai si dedica al cinema e al teatro come attrice, lontana dalla musica e dalla sorella Paola - ha voluto cercare un abbraccio virtuale da parte dei suoi seguaci, facendo un ultimo appello: " Questo un piccolo messaggio è per chiedere se si può smettere la violenza su di me ".

Da mesi l'artista non si mostrava su Instagram e sugli altri suoi canali social. L'ultimo post condiviso risale al gennaio scorso: una foto in cui appare con lo sguardo perso nel vuoto. Come era prevedibile le sue parole non sono rimaste inascoltate. Decine di persone hanno commentato con affetto e stima il suo messaggio, rivolgendole un pensiero positivo. E qualcuno si è spinto addirittura oltre, chiedendole il motivo di un simile appello. Chiara Iezzi ha così spiegato: " E' un momento così, cercherò di stare meglio e di non fare caso ai giudizi che mi feriscono anche se non è facile". Tra i tanti commenti di sostegno, c'è stato anche quello di Sandra Milo che l'ha sprontata a "non dare peso ai giudizi" degli sconosciuti e di fare caso solo ai "comportamenti delle persone che ci stanno a cuore ".