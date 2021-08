Da Jacobs alla Pellegrini, Tokyo pullula di proposte di matrimonio (e insulti)

Non c'è che dire. Le olimpiadi di Tokyo 2020 stanno catalizzando l'attenzione e se le medaglie italiane non bastano, ci sono i retroscena sugli atleti a tenere banco. Come la proposta di matrimonio che Gianmarco Tamberi, il saltatore medaglia d'oro, ha fatto alla fidanzata. Non dopo la vittoria più prestigiosa, ma prima di partire per il Sol Levante. Un gesto che ha portato decisamente fortuna al campione olimpico. Gimbo Tamperi non ha aspettato di salire sul gradino più alto del podio per coronare il suo sogno d'amore con la storica fidanzata Chiara. Ha preferito strapparle un "sì" prima di cercare l'impresa a Tokyo per poi fare l'en plein. "C'è una cosa che devo assolutamente fare prima di partire", ha detto l'atleta alla fidanzata, inginocchiandosi davanti a lei con l'anello in mano. Il filmato condiviso nelle scorse ore sui social è diventato virale. E non poteva essere altrimenti.

Nozze programmate anche per Marcell Jacobs, che ha portato in Italia il primo oro olimpico nella storia del 100 metri maschili. L'atleta, che con Tamberi ha condiviso la vittoria in pista e la gioia di anni di duro allenamento, taglia con Gimbo anche il traguardo più importante: le nozze. Jacobs, infatti, ha chiesto alla sua fidanzata, Nicole Daza, di sposarlo prima di partire per Tokyo. In realtà la coppia, che vive a Roma e ha due figli, ha già programmato l'evento per il prossimo 19 settembre. Tutto pronto insomma. Ma intanto, sui social network, la bella Nicole non ha avuto neppure il tempo di gioire per la vittoria del suo campione, che è finita nel mirino degli hater. Il suo profilo Instagram nelle corse ore ha subito un'impennata di follower e non sono mancati i primi assurdi insulti e le critiche per le foto sexy, per i suoi tatuaggi e per i presunti ritocchini. Sotto i suoi ultimi post si sono moltiplicati i commenti negativi e la Daza è finita suo malgrado nel tritacarne mediatico.

Si sposerà (forse) anche Federica Pellegrini, che intanto a Tokyo 2020 ha reso pubblica la relazione con il suo allenatore Matteo Giunta. Ma più che alla marcia nuziale la Divina pensa ai balletti su Tik Tok. La nuotatrice ha detto addio alle competizioni sportive a suon di coreografie e gag sui social network. Una moda cominciata agli Europei di Budapest e proseguita con i successivi impegni in vasca. Tokyo non poteva essere da meno. Così, dopo l'ultima gara, Federica Pellegrini e Martina Carraro, sua compagna di stanza, hanno dato spettacolo su Instagram e Tik Tok con un balletto pop in shorts e giacca azzurra, cappuccio in testa e occhiali da sole. Chissà che da Divina delle vasche ora la Pellegrini non sfondi come influencer social.