In elicottero sul ghiacciaio: così Chiara Ferragni predica bene ma razzola male

Che bello predicare i temi "di sinistra" sui social ma fare tutto l'opposto. In questo, Chiara Ferragni sembra essere particolarmente brava, come dimostrano alcune delle sue ultime storie pubblicate sui social. L'influcer, infatti, è solita spendersi per creare hype attorno al suo nome, ormai brandizzato, con tutti quei temi che sui social generano interazione: le cause lgbtq+, il femminismo, gli attacchi al patriarcato, il body positive e, non ultimo, l'ambientalismo. Certo, son bravi tutti a parlare bene e a invitare gli altri a fare scelte consapevoli e a impegnarsi a fare (o non fare) determinate azioni a tutela dell'ambiente, il difficile è dare il buon esempio. E, in questo, Chiara Ferragni non sembra essere particolarmente portata.

Ma come: la paladina di tutto ciò che è politicamente corretto e social addicted, è caduta su un tema importate come l'ambientalismo? Parrebbe proprio di sì, a giudicare da alcune storie che la moglie di Fedez ha condiviso sul suo profilo Instagram. In questi giorni, infatti, Chiara Ferragni si trova in Svizzera, ovviamente un viaggio adv, ossia sponsorizzato e interamente pagato da chi la ospita, con i cambio presumibilmente anche un cachet, in cambio di pubblicità social. E così, trovandosi in Svizzera e nel cuore delle Alpi, l'influencer ha ben pensato di condividere nelle storie del suo profilo l'aperitivo sul ghiacciaio.

Tralasciando il cattivo gusto di una simile scelta a poche settimane alla tragedia della Marmolada, ma come si vede bene dalle storie condivise sul suo profilo, l'influencer e i suoi amici hanno raggiunto il ghiacciaio a bordo di un elicottero. Qui, è stato apparecchiato un tavolo per brindare con lo champagne in alta quota. Tralasciando anche l'ostentazione dell'esperienza, che ormai sui social è diventata la normalità, in tanti ci hanno tenuto a far notare a Chiara Ferragni che un elicottero produce grandi quantità di inquinamento, che non è sostenibile e che la sua è stata un'esibizione inutile e anacronistica, visto il momento. Se poi si uniscono i vari fattori, ossia i ghiacciai a rischio sempre più alto di scioglimento e il mezzo utilizzato per raggiungere quel particolare ghiacciaio svizzero, solamente per un aperitivo di lusso, va da sé che Chiara Ferragni non possa più essere presa sul serio se dovesse esprimersi in favore delle tematiche ambientali. Predicare bene e razzolare male, d'altronde, è una delle peculiarità di molti influencer, buoni solo cavalcare l'onda social senza credere per davvero in ciò che dicono.