Svelata la stanza segreta della Regina

La Regina Elisabetta II ha pronunciato in questi giorni un discorso incoraggiante alla nazione, che - come molti altri Paesi - sta affrontando l’epidemia da coronavirus.

Al di là dell’emozione suscitata dalle parole della sovrana, è stata per i sudditi un’occasione per sbirciare una stanza molto particolare di Buckingham Palace: la White Drawing Room che, come riporta il Sun, è la camera in cui la Regina pronuncia il suo discorso natalizio e che fu commissionata da Re Giorgio IV, molto celebre per il suo gusto opulento. La camera è stata anche lo sfondo per le foto ufficiali del fidanzamento della Principessa Eugenia con Jack Brooksbank nel 2018.

Tra i dettagli notevoli c’è un candelabro in bronzo che fa parte di un set e fu progettato da Etienne Falconet: ritrae un fauno e una ninfa nell’atto di reggere una cornucopia piena di uva. Le pareti e le porte furono progettate da Morel & Seddon tra il 1827 e il 1830 e si avvalgono di cornici e broccati dorati. Non mancano gli arredi con decorazioni floreali, come un mobile in rovere che risale al 1753 e progettato da Martin Carlin. Nella stanza della Regina è appeso anche il ritratto di uno dei suoi antenati, il figlio del trisavolo di Elisabetta, Re Giorgio III, cioè il Principe Ottaviano che morì a soli 4 anni dopo aver contratto il vaiolo.

Per quanto riguarda la diretta di Elisabetta II, molti sono stati i richiami emotivi e visivi presenti nel filmato. La sovrana si è affidata non a una luce centrale ma a quella di una lampada, per ottenere un effetto di intimità: la stessa lampada compare in uno scatto ufficiale del 1987, in occasione dell’anniversario di matrimonio con il Principe Filippo di Edimburgo. Sulla scrivania è stata posta una fioriera di ceramica con rose rosse in miniatura: si tratta della Tudor Rose, che simboleggia l’unità della nazione. Sulla scrivania inoltre sono sparse una serie di penne stilografiche Parker.

Infine, nella stanza segreta di Sua Maestà è presente un tappeto sopravvissuto all’incendio del castello di Windsor nel 1992. Si tratta di una realizzazione di Axminster Carpets, che fu originariamente montato nel “salotto verde” durante il regno della Regina Vittoria nel 1851.

