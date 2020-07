Anna Tatangelo: "Finita con Gigi? Abbiamo un ottimo rapporto"

È tempo di rivoluzioni per Anna Tatangelo, che a 33 anni e con una lunga relazione finita alle spalle vuole rimettersi in gioco per affrontare nuove sfide professionali. La cantante sorana è impegnata con un progetto totalmente nuovo per lei, che la porterà nei prossimi mesi a esplorare comparti musicali per lei sconosciuti. Per affrontare al meglio questa sfida, Anna Tatangelo ha anche deciso di dare una svolta decisa al suo look, mostrandosi per la prima volta con una chioma biondo platino.

" Ho 33 anni, l’età della consapevolezza. Ho avuto soddisfazioni e delusioni. Sono molto grata alla vita, e ora voglio godermela di più e sorridere di più. Per cercare di accontentare tutti, non c’era mai Anna. Sempre prima gli altri ", ha affermato Anna Tatangelo intervistata dal Corriere della sera. La cantante ha 33 anni ma è sulle scene da quasi 20, le sue canzoni sono state la colonna sonora finora di due generazioni ed è innegabile che nel suo percorso artistico lei abbia bruciato le tappe, una fattispecie che lei considera un'autentica fortuna. Il suo primo Sanremo è stato a 15 anni e in quel momento ha conqusitato l'Italia e una fetta di pubblico che ancora oggi continua a seguirla e ad amarla. Finora, il tema portante di gran parte delle canzoni di Anna Tatangelo è stato l'amore, spesso finito, ma ora l'interprete di Ragazza di periferia ha voglia di cambiare, di divertirsi. In questi giorni è uscito il singolo Guapo, con un sound totalmente diverso da quello a cui la cantante sorana ha abituato. Il pezzo è stato realizzato con il cantante Geolier, un rapper napoletano.

L'altro cambiamento di Anna Tatangelo è nel look: " Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide ". Da mora a bionda il cambiamento per lei è stato radicale, l'unico possibile in questo momento: " Il mio parrucchiere, Antonio di Sora, amico di una vita, è rimasto sotto choc quando sono entrata in negozio e gli ho detto: 'Fammi bionda'' ". Dopo lo smarrimento iniziale, quando non si riconosceva allo specchio, ora è felice e ammette di voler rimanere bionda per un bel po' di tempo. Inevitabilente, il cambio look porta alla fine della storia con Gigi D'Alessio, che si è chiusa definitivamente dopo che i due avevano tentato un salvataggio estremo. " Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura ", ha ammesso la cantante, che ha trascorso il lockdown a Roma con suo figlio. I rapporti con D'Alessio sono buoni, e per lui la Tatangelo ha parole di grande affetto: " Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto ".