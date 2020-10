Quella "t" lanciata verso destra: ecco chi è davvero Gabriel Garko

Dall’analisi della scrittura e della firma di Gabriel Garko si rileva un comportamento aggressivo (vedi taglio della lettera “t” lanciata verso destra). Tale aggressività, che emerge soprattutto dalle lettere inziali dello scritto e della firma, mette in risalto il bisogno di riscatto sociale e la voglia di mettere a disposizione le proprie attitudini cercando di ottenere il meglio di sé. Gabriel è dotato di una fine sensibilità, caratterizzata anche da un notevole senso estetico e da una energia vitale che egli investe con produttività a servizio della compensazione di un passato poco gratificante (vedi firma con lettere iniziali grandi e righe che sembrano cancellare nome e cognome). Egli ha cercato di investire il proprio talento estetico nell’attività artistica e nell’affermazione di sé, come riscatto sociale appagante. E’ nata in lui la spinta a mettere in gioco se stesso per sentirsi pago, costi quel che costi; non vuole però cedere alla mediocrità (riccio alla fine della parola “grazie” e aste che sembrano lanciate verso l’esterno nel nome e nel cognome). Tale sfida può avere il valore della provocazione; un modo per non perdere lo smalto e salvaguardare l’immagine che ha creato attorno a sé. La grafologia non può confermare la sua dichiarazione di “omosessualità” poiché, essendo soprattutto esplorazione della personalità, può solo vedere come il soggetto vive le proprie capacità intellettive, emozionali, affettive e relazionali. Nel caso di Gabriel Garko occorre tener conto degli sforzi che ha messo nella professione per riparare ai sensi d’inadeguatezza vissuti nel passato e quanto egli ha speso per raggiungere un successo appagante. (Qui la firma di Gabriel Garko)