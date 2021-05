Tante icone italiane in "Celebrity Hunted" per una Amazon Prime Video tricolore

Il 18 giugno partirà la seconda edizione di Celebrity Hunted, pietra miliare che ha riformulato il concetto di serie-reality-show. Nel cast ci sono la nuova icona artistica moderna Achille Lauro e nomi importanti dello spettacolo, tra cui Vanessa Incontrada, Diletta Leotta e Stefano Accorsi. Ma questo è soltanto il primo dei molti appuntamenti per i prossimi mesi di Amazon Prime Video, presentati a Roma, con cui la piattaforma americana vuole conquistare il pubblico italiano. Una programmazione smart, guidata da una dirigenza tutta al femminile, che punta anche a dare un'immagine brillante, moderna e politicamente corretta al ramo televisivo del potente e spesso criticato colosso dell'e-commerce di Jeff Bezos. Basta pensare al recente successo, inaspettato e travolgente, di Lol, la serie basata sul semplice giochino del «Chi ride è fuori» che ha attirato migliaia di clienti.

Per restare sul prodotto unscripted (cioè senza copione), scintillante è il cast presentato ieri di Dinner Club, lo show cooking itinerante capeggiato da Carlo Cracco in onda in autunno e già in odore di un successo pari a quello di Lol. Alle già annunciate Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, si aggiungono Diego Abatantuono, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Fabio De Luigi. Viaggeranno con Cracco buttandosi in avventure, scoperte di luoghi e cibi in situazioni anche assurde e divertenti.

La linea di Amazon Prime Video è data da tre strategie: glocal, cioè programmi dal sapore locale, nel nostro caso italiano, che però possono piacere in tutto il mondo, alta qualità e ricerca dei talenti, come hanno spiegato Nicole Morganti, responsabile dei prodotti italiani, Georgia Brown, Head of European Amazon Originals e Viktoria Wasilewski, Head of Content. In questa ottica, aumentano gli investimenti nelle serie originali italiane. Due le nuove annunciate. Una è The Bad Guy, dark comedy che prova a far ridere sulla mafia raccontando la storia di un pm che lotta tutta la vita contro la criminalità e alla fine, accusato ingiustamente, si trasforma nel bad guy contro cui ha sempre combattuto. L'altra è Prisma, un drama di formazione che, attraverso la storia di due gemelli identici nell'aspetto ma completamente diversi per carattere, racconta la generazione di oggi, con ragazzi che si sentono e sono molto più complessi sotto qualsiasi aspetto, dall'identità sessuale a quella sociale. Ufficializzato poi il protagonista di Everybody Loves Diamonds: sarà Kim Rossi Stuart il ladro più incredibile della storia, Leonardo Notarbartolo, che nel 2003 rubò ad Anversa diamanti per milioni di dollari.

Nel cast di Bang Bang Baby, storia di un'adolescente che diventa la più giovane criminale di una gang per conquistare l'amore del padre, ci sono anche Adriano Giannini e Lucia Mascino. Il primo film italiano è Anni da cane, commedia young in cui la giovane e fantasiosa protagonista (Aurora Giovinazzo nei panni di Stella) si convince di morire presto perché i suoi anni vanno contati come quelli dei cani. Cameo e pezzo inedito di Achille Lauro. Acquisiti anche i diritti di un docufilm sul cantante Benji.

Da non dimenticare che per i prossimi tre anni Amazon Prime Video trasmetterà la Champions League, la miglior partita del mercoledì che vedrà impegnate, almeno nella fase a gironi, le squadre italiane, e la Supercoppa europea.