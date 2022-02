“Quel tatuaggio…”: ecco perché il cantante ha sempre i guanti all’Ariston

Di look strani se ne sono visti tanti durante le prime quattro serate del festival di Sanremo ma, senza dubbio, Highnsnob e Hu sono tra i partecipanti che hanno mostrato maggiore personalità. Look sempre graffianti e unicamente monocolore, il nero, con il quale non si sbaglia mai. Entrambi tatuatissimi, non sono molto noti al grande pubblico, che sta imparando a conoscerli ora dal palco dell'Ariston. Ma c'è una domanda che in tanti si sono fatti vedendo le loro esibizioni: perché Highsnob, nome d'arte di Michele Matera, indossa sempre i guanti neri?

Il look del duo non poteva passare inosservato, soprattutto durante un Festival che ha visto il ritorno in gara di mostri sacri del calibro di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, che hanno fatto la storia della musica italiana. Nonostante il look di Highsnob fosse così vistoso, però, né la giuria stampa e nemmeno il pubblico sono rimasti colpiti dalla sua esibizione di Sanremo, tanto che il cantante, insieme a Hu, viaggia nelle basse posizioni della classifica.

Ma c'è un dettaglio che, più di altri, ha colpito il pubblico a casa. Sono i guanti indossati da Highsnob, che non è mai salito sul palco senza indossarli. Anche Rkomi al suo debutto sul palco dell'Ariston ha esibito un aggressivo paio di guanti scuri, che effettivamente si abbinavano bene al look da motociclista. Highsnob, invece, li ha indossati anche durante la serata delle cover. Una spiegazione plausibile su questa scelta di look, per alcuni discutibile, l'ha fornita Paolo Stella, amico di molti personaggi ma soprattutto attore e scrittore.