Taylor Mega: “La bambina non c’è più”. Ora ci sono le amiche

Tante sono le novità che Taylor Mega, l’influencer più hot del momento, ha messo in campo in questa bollente estate post covid, che sta passando in vacanza nei posti più belli della nostra Italia.

Sempre seguitissima sui social, qualche giorno fa, ha lanciato una piccola bomba che ha fatto molto piacere ai suoi fan: un libro (edito da Mondadori) dal titolo: “La bambina non c’è più”, dove Taylor racconta come sia diventata “Mega” e lo fa come ha abituato il suo numeroso pubblico, senza filtri, raccontando sempre la verità.

Il libro si può già preordinare e come quello della De Lellis si preannuncia un grande successo. Ma cosa rivelerà Taylor nelle pagine del libro? Non ci sono anticipazioni, ma molto probabilmente la sua evoluzione di donna, le sue amicizie e soprattutto i suoi amori. Ora parlando di questi è di nuovo tornata insieme a Tony F il cantante della Dark Polo Gang con cui ha passato anche tutto il periodo del lockdown.

Ora però per lei non c'è sono il fidanzato, ma anche amiche con cui si diverte sia a cantare, sia ad uscire a fare shopping. Prima tra tutte Sonia Bruganelli la moglie di Paolo Bonolis che con Taylor ha un rapporto speciale: “ Le persone ti aiutano ma magari chiedano qualche cosa in cambio. Solo Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è stata davvero stupenda e mi ha sempre sostenuto senza alcun interesse e solo per amicizia ” aveva raccontato qualche tempo fa Taylor Mega in un’intervista a Libero Quotidiano. Con Sonia era stata fotografata qualche tempo fa a fare shopping nella boutique Chanel di Milano, documentando poi tutto sui social.

Questo aveva attirato qualche critica, ma loro sono due donne di grande successo e i soldi che guadagnano hanno il diritto di spenderli come vogliono è stato commentato da più parti. Le due si sono conosciute dietro le quindi di “Ciao Darwin” dove Taylor era la caposquadra del gruppo delle "Messaline", e probabilmente è scattata una bella amicizia, che ancora dura. E’ bello vedere una volta tanto due personaggi del mondo dello spettacolo che sono amiche senza secondi fini, questo fa onore alle donne, che dovrebbero essere unite piuttosto che attaccarsi come spesso succede e in questo Taylor, ma anche la Bruganelli sembrano essere d’accordo.

Un’altra vip del mondo televisivo con cui Taylor ha stretto amicizia è Federica Panicucci, anche lei conosciuta dietro le quinte di Mediaset. Le due si sono ritrovate in vacanza nello stesso posto e hanno passato un po’ di tempo insieme. Dopocena ad esempio si sono divertite a cantare insieme, come ha postato Taylor nel suo Instagram. Anche con lei un bellissimo rapporto di amicizia che va oltre il fatto di essere due personaggi pubblici. E forse anche per questo piacciono molto.