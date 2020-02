Taylor Mega esce allo scoperto con Tony Effe

Da diverse settimane si rincorre il gossip di una riconciliazione tra Taylor Mega e Tony Effe, ma nessuno dei due – almeno fino a poche ore fa – si era preoccupato di smentire o confermare i rumors.

I due, che sono stati fidanzati per un periodo e che si sono lasciati poco dopo il rientro della influencer da L’Isola dei famosi, si sono riscoperti innamorati dopo un evento mondano dal quale, come documentato da alcune foto, si erano allontanati insieme. Da quel momento, il gossip su un ritorno di fiamma è impazzato sui social, ma Taylor ha scelto di non esprimersi sui pettegolezzi riguardanti la sua vita privata.

Anzi, la Mega è partita alla volta delle Maldive per godersi un periodo di relax e, insieme a lei, pare ci fosse proprio Tony Effe. Le foto e le Instagram story che i due hanno condiviso sui social sembravano parlare chiaro ma, per motivi sconosciuti, entrambi hanno scelto di non mostrarsi insieme...almeno fino a qualche ora fa. È stata la influencer, infatti, a decidere di confermare pubblicamente il ritorno di fiamma con il trapper della Dark Polo Gang.

Proprio mentre andava in scena al Grande Fratello Vip lo scontro furioso tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, con cui Taylor Mega ha un conto in sospeso dopo la lite furibonda a La Repubblica delle Donne, la influencer ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono insieme a Tony Effe. Quattro foto li vedono di nuovo complici mentre, forse durante una cenetta romantica a casa, bevono un bicchiere di vino.