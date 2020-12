Quel Mauro Corona, virus che sta invadendo tutti i programmi

Se avessimo ancora la forza per scherzare, potremmo riderci, sul Corona-virus della televisione. Ma vi pare che con tutti i problemi che sta attraversando la tv di Stato (per non parlare di tutti quelli che sta attraversando il Paese), il dibattito possa vertere da giorni, anzi da settimane, sull'esclusione di Mauro Corona (nella foto) da Cartabianca di Raitre? Cioè sull'esclusione di uno scrittore/scultore/alpinista che ha dato della «gallina» a una conduttrice (Bianca Berlinguer) che si è offesa non perché è stata apostrofata a quel modo, ma perché le hanno escluso dal programma il maleducato in questione? E con chi si è offesa? Con il direttore di rete Franco Di Mare, reo di «misoginia» per non aver ascoltato il suo parere di donna parte lesa E vi pare possibile che in Commissione Vigilanza Rai (è accaduto ieri) si perda tempo a chiedere lumi sulla vicenda al medesimo direttore? Il quale, per non farsi mancare niente e buttare benzina sul fuoco, non solo tiene il punto, affermando di aver seguito le direttive aziendali, ma aggiunge di avere «empatia e considerazione per una persona che ha veri problemi con l'alcol, che andrebbe accompagnato in un programma di recupero». Se voleva scatenare ancor di più la proverbiale irascibilità montanara, ci è pienamente riuscito. Già il giorno precedente Corona aveva postato un messaggio affermando: «Non tollero più le balle di Franco Di Mare». Insomma, la gradazione della vicenda, da qualsiasi punto di vista la si misuri, ha passato ogni limite Intanto, tra un post e un bicchiere, Corona fa il giro dei programmi, Rai compresa: lo si è visto anche in una puntata di Linea Bianca su Raiuno, per cui l'azienda si è dovuta scusare, dato che l'epurazione non può valere solo per un talk. E questo è il punto vero: la Berlinguer vorrebbe indietro il suo Corona (con cui ha giocato per mesi a fare scaramucce alza-share), che si sta diffondendo come un virus in tutte le trasmissioni tranne la sua.