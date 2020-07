Temptation Island, Annamaria in ​lacrime: "Basta, faccio le valigie"

Temptation Island è cominciato da solo una settimana e nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate si stanno già consumando i primi drammi. Mentre i telespettatori attendono di conoscere l'esito del primo falò di confronto, richiesto con urgenza da Alessandro per le parole della sua fidanzata Sofia, un'altra coppia sarebbe pronta ad abbandonare il reality dei sentimenti.

Le premesse per un'edizione ricca di emozioni e colpi di scena c'erano tutte. A partire dall'ingresso nel programma della coppia vip più chiacchierata - quella composta da Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane - che, per il momento, si sta vivendo l'esperienza serenamente. A entrare subito in crisi è stata invece una delle coppie più discusse di Temptation Island, quella formata da Annamaria e Antonio. Se da una parte il 33enne napoletano si è messo in mostra per simpatia e soprattutto per aver definito la sua fidanzata già una ex, Annamaria ha avuto modo di far capire ai telespettatori la sua voglia di fare un passo in avanti in una relazione complicata e forse non ancora matura.

Subito dopo la messa in onda della prima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia, però, sul web si era innescata una pesante polemica, con le presunte amanti ed ex di Antonio pronte a screditarlo pubblicamente sul web. Su Instagram sono comparsi decine di commenti di donne che lo avrebbero frequentato durante il suo fidanzamento con Annamaria, svelando particolari intimi e tradimenti di cui, forse, neanche la bella napoletana era a conoscenza. Chiusi nel villaggio sardo i due non si sono potuti confrontare su quanto successo fuori, ma sembra che Annamaria sia pronta a lasciare il programma per un atteggiamento equivoco tenuto da Antonio nel villaggio dei fidanzati. Un video, circolato nelle scorse ore dal profilo ufficiale di Temptation Island, mostra infatti Annamaria in lacrime, intenta a fare le valigie in fretta e furia mentre le sue compagne di avventura cercano di calmarla.

Secondo i rumors in video, mostratole nel pinnettu dalla produzione, avrebbe scatenato la reazione incontrollata della donna che, delusa dall'atteggiamento del fidanzato, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato per mettere un punto alla loro relazione.