Temptation Island può partire: tutto sulle coppie

In prima serata su Canale5 torna Temptation Island. La narrazione sarà guidata ancora una volta da Filippo Bisciglia, che racconterà le trame e le pieghe degli amori delle 6 coppie che quest'anno saranno le protagoniste del docureality di Canale5. Come da tradizione, i 12 partecipanti non sono sposati e non hanno figli in comune ma sono coppie che nella vita stanno attraversando un momento difficile e che hanno deciso di darsi un'ultima possibilità per portare avanti la storia, sperando di ritrovare l'armonia a Temptation Island.

Temptation Island 2021

Una tentatrice e un tentatore per ogni componente della coppia metteranno a dura prova la tenuta dei legami, in un percorso a ostacoli che probabilmente vedrà qualche coppia sciogliersi prima della fine del programma. Anche quest'anno le vicende di Temptation Island si svolgeranno nella cornice di Is morus relais, il resord di lusso in provincia di Cagliari diventato parte integrante del programma. Dopo l'incendio che lo scorso anno ha interessato una parte delle strutture, quest'anno è stata una tromba d'aria a funestare le riprese, ma per fortuna al netto di qualche ora di ritardo non si sono verificati altri contrattempi.

Una volta sbarcate sull'isola e arrivate a Is morus relais, le coppie vengono separate e i loro unici punti di incontro saranno i falò di confronto sulla spiaggia fino alla fine dell'esperienza, che può essere traumatica, con la separazione, oppure a buon fine. Alle fidanzate viene assegnata una parte del resort, dove i tentatori proveranno il tutto e per tutto per farle cedere alle loro lusinghe. Lo stesso faranno le tentatrici con i fidanzati, che trovano posto nella parte opposta del resort sardo. Polemiche e intrighi non mancheranno anche nella nuova edizione.

I protagonisti

Manuela e Stefano sono fidanzati da quasi 5 anni ed è lei ad aver chiamato Temptation Island per mettere alla prova il suo uomo, colpevole di averla tradita in passato. Manuela spera che il programma dia la sferzata definitiva alla loro relazione, in un verso o nell'altro, per chiarire le idee a Stefano.

Floriana e Federico hanno tredici anni di differenza e stanno insieme da due. È lei a chiamare il programma, perché lui non le riserva più quelle piccole attenzioni che l'hanno fatta innamorare. Tommaso non la corteggia più, dandola per scontata, e non lo nasconde: " Ormai è mia, non me la leva nessuno ".

Claudia e Ste sono giovani e sono una delle tante coppie che ha rinviato il matrimonio a causa della pandemia nel 2020. A chiamare Temptation Island è stata Claudia, che mostra qualche indecisione sulle nozze. Nell'ultimo anno tra i due non ci sono stati particolari scossoni, eppure Claudia non è più sicura di voler sposare il suo Ste.

Jessica e Alessandro convivono ormai da due anni ma la quotidianità sembra aver spento il brio della loro coppia. A chiamare il programma è stata Jessica, che non vede più in Alessandro l'uomo intraprendente di cui si è innamorata e ora vuole metterlo alla prova per capire se c'è ancora possibilità di ritrovare l'affiatamento.

Natascia e Alessio vivono insieme da un anno e stanno insieme da due. Anche nel loro caso la convivenza ha portato più problemi che benefici all'interno della coppia. È Natascia a chiamare Temptation Island ma tra i due volano accuse recipriche.