Temptation Island, la frase choc che ha scatenato la bufera: "L'ho annullata"

Già alla prima puntata dell'edizione autunnale di Temptation Island è emersa la prima relazione tossica di questa stagione. I protagonisti sono Davide e Serena, fidanzati da tre anni. È stata lei a decidere di partecipare a Temptation Island, perché la possessività di lui sta facendo andare a picco la relazione. Al pubblico sono bastate poche decine di minuti di trasmissione, ieri, per capire a cosa si riferiva Serena, quando nella clip di presentazione ha parlato di " eccessiva gelosia " e sono state immancabili le proteste da parte dei telespettori.

La loro relazione è iniziata in modo molto particolare. Serena e Davide erano parte di una comitiva di amici ed erano entrambi fidanzati con altre due persone. Davide era il fidanzato della migliore amica di Serena ma, man mano che la loro conoscenza si è intensificata, i due hanno capito di provare reciproca attrazione e così hanno deciso di lasciare i rispettivi fidanzati, rompere le coppie per formarne una nuova. Questo inizio così particolare ha però fatto nascere moltissime insicurezze a Davide, diventato estremamente possessivo verso Serena. La ragazza ha scelto di vivere quest'avventura in modo libero, divertendosi e lasciandosi trasportare dagli accadimenti, mentre Davide sembra che trascorra le sue giornate a pensare a quello che potrebbe fare la ragazza nel suo villaggio, talvolta isolandosi dal resto dei partecipanti.

Le immagini di Serena in costume al mare e nel villaggio fanno ribollire il sangue a Davide, che non si aspettava di vederla così. La ritrovata libertà di Serena, che probabilmente vuole anche provocare il suo fidanzato, ha mandato in tilt Davide, che fino a quel momento era riuscito a gestire il rapporto con la fidanzata privandola di ogni distrazione esterna alla coppia. Durante il falò dei sentimenti, Serena ha modo di vedere e sentire ciò che dice di lei Davide. " Le ho tolto i social, non la faccio uscire con le amiche, non la faccio andare in palestra, non la faccio andare a ballare ", spiega Davide alla tentatrice Eleonora, raccontando il modo in cui gestisce la relazione con Serena.

Il ragazzo spiega che non ritiene la sua una forma di gelosia ma piuttosto di " disistima nei suoi confronti ", perché nel primo periodo della relazione Serena ha avuto diversi ritorni di fiamma con l'ex fidanzato. I ragionamenti di Davide sulla sua fidanzata sono molto forti, lontani da una percezione di equilibrio di coppia: "Capita spesso che noi dobbiamo affrontare un discorso, la annullo, non la ritengo degna". Ma le parole di Davide vanno anche oltre: " Fortunatamente, o sfortunatamente, ho il controllo sulla sua mente. Tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca ". I ragionamenti di Davide appaiono surreali anche agli altri partecipanti, sia i fidanzati che con lui condividono il villaggio che le single, tanto che una di queste ha provato a farlo ragionare chiedendogli cosa provederebbe se le parti fossero invertite e lui, senza remore, ha risposto che non lo permetterebbe.