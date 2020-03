Temptation Island, Flavio Zerella frequenta Nunzia Sansone?

Due ex volti di Temptation Island avrebbero iniziato a frequentarsi dopo la fine delle relazioni con i compagni con i quali avevano partecipato al programma.

Secondo le ultime segnalazioni iniziate a circolare sul web, Flavio Zerella e Nunzia Sansone si starebbero frequentando senza nascondere troppo agli occhi dei più curiosi il flirt. Nell’ultimo fine settimana, infatti, i due sono stati avvistati insieme in un locale della Campania e non avrebbero in alcun modo tentato di contenere il feeling palpabile tra loro.

Flavio e Nunzia, ormai, sono single a tutti gli effetti e sono noti al pubblico per la loro partecipazione a Temptation Island. Zerella vi ha partecipato in coppia con Roberta Mercurio e, nonostante la loro storia sembrava essere sul punto di rottura definitiva, i due decisero di riprovarci uscendo insieme dal reality show. Solo negli ultimi periodi, però, pare che abbiano compreso di essere troppo diversi per continuare a stare insieme e Roberta ha deciso di interrompere la sua relazione con Flavio dando la priorità alle sue necessità.

“ Si vive una volta sola e la vita va vissuta. Non so domani cosa avrà da offrirmi la vita, non so se riuscirò a prendermi la mia rivincita, però una cosa è certa […] ho deciso di vivermi nel mio tempo tutto quello che la vita ha da regalarmi – aveva scritto la Mercurio sui social, annunciando così la fine dell’amore con Zerella - [...] Vi chiedo di capire quella che ad oggi è la mia decisione tutto qua. Anche perché penso che per essere felici ci vuole un coraggio assurdo. Io voglio essere felice e per farlo devo ricominciare da me ”.

Flavio, quindi, si è visto costretto ad accettare la scelta di Roberta e, dopo un periodo da single, pare abbia ritrovato il sorriso accanto a Nunzia Sansone. Anche lei nota per la partecipazione a Temptation Island, era stata lasciata dal fidanzato Arcangelo Bianco durante il falò di confronto. La relazione tra i due era già traballante e, quando lei venne a conoscenza di un tradimento, decise di confrontarsi immediatamente con il compagno.

La Sansone, che tentò anche una riappacificazione con Arcangelo,è stata lasciata in maniera definitiva da lui e, ad oggi, pare abbia ritrovato il sorriso grazie a Flavio. Da parte dei due, tuttavia, non c’è stata alcuna conferma in merito alle voci iniziate a circolare sul loro conto, ma le foto che sono state pubblicate dagli utenti della rete, sembrano parlare molto chiaro.