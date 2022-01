"Non ci parliamo più". La rivelazione di Mammucari a C'è posta per te

Il problema familiare di Teo Mammucari è arrivato come un fulmine a ciel sereno durante la seconda puntata di “C’é posta per te”, andata in onda ieri sera su Canale 5. La conduttrice Maria De Filippi aveva invitato tutto il cast di “Tu si que vales” per sostenere Carmine, un giovane di Scafati che voleva fare una sorpresa al fratello Francesco, che dopo la morte dei genitori, avvenuta a poca distanza l’una dall’altra, era diventato per lui come un padre. Una storia d’amore fraterno che ha commosso tutti, anche i giudici al gran completo: Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Proprio quest’ultima, rimasta toccata dall’argomento, ha commentato il racconto e l’amore che lega i due fratelli: "Perdere i genitori è uno dei lutti più grandi che si possano vivere. Nel loro caso li hanno persi in contemporanea, quindi voi avete conosciuto una tragedia devastante".

La confessione di Mammucari che ha spiazzato tutti

Sempre molto riflessivo, Teo Mammucari commentando la storia appena ascoltata ha spiazzato tutti, padrona di casa compresa, confessando un suo dramma familiare di cui nessuno era a conoscenza. Da tempo il noto conduttore non parlerebbe infatti più con suo fratello. "Ho un fratello italo-pakistano e poi ne ho un altro ma non ci parliamo. Quando inizi a fare questo mestiere, per le persone cambi. Ti dicono 'non ti voglio disturbare e non ti chiamo', come se noi fossimo chissà cosa, ma si dimenticano che siamo solo persone. Quindi cominciano questi piccoli problemi, legati a queste cavolate, che creano disagi e poi ti ritrovi a dover spiegare l'importanza di certi legami", ha spiegato Mammucari che vede in Carmine e suo fratello Francesco un esempio bellissimo da seguire.

La crisi familiare colpa del successo

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno chiesto spiegazioni all'attore romano di 57 anni. Mammucari ha motivato la crisi familiare con il suo successo derivato dalla notorietà acquisita in televisione. I rapporti tra i due fratelli si sarebbero raffreddati proprio a causa della fama raggiunta da Teo. Chissà che grazie alla puntata di ieri sera l’allontanamento tra i due fratelli non venga cancellato e possano così riavvicinarsi. Intanto sui social sono già tanti coloro che stanno chiedendo alla padrona di casa di invitare i fratelli Mammucari a “C’è posta per te” per cercare, come spesso accade, di fare riconciliare i protagonisti.