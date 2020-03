Gf Vip, scontro tra Sossio e Teresanna

Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è mai pace e basta davvero poco per andare su tutte le furie. E la conferma arriva proprio da un forte litigio che c’è stato questa mattina tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese a causa dei peli lasciati dal calciatore in bagno dopo la depilazione.

Teresanna si stava dedicando alla pulizia della casa quando, non appena entrata in bagno, non ha apprezzato che Sossio avesse lasciato tutto sporco dopo essersi depilato. L'episodio abbastanza futile sembrava però essere stato risolto sul nascere. Infatti, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto notare a Sossio la sua dimenticanza, quest'ultimo ha ripulito immediatamente.

Tuttavia, mentre Sossio era sdraiato in giardino a prendere il sole, Teresanna, impegnata con Antonio Zequila a pulire la zona della veranda, ha ripreso il discorso, iniziando a lanciare una serie di frecciatine contro Sossio: "Questi pensano di stare al Lido Mappatella, prendono il sole, ma hanno capito dove stanno?" . Battute che hanno mandato letteralmente su tutte le furie Sossio che, sentitosi chiamato in casa, ha immediatamente alzato i toni nei confronti dell’inquilina napoletana. Ed ecco così che ha inizio una lite furibonda in giardino. Il calciatore ha quindi ripreso la parola dicendo: "Ti avviso, mi hai già rotto le scatole, lasciami stare!" . Teresanna, dal canto suo, non ha esitato un attimo a rispondere a modo al suo compagno d’avventura: "Mi devo mettere paura? Ti senti chiamato in causa?" . E lui: "Non era riferito a te, stavo scherzando con Antonio" . Non contenta, però, la bella napoletana ha rincarato la dose: "Ti depili ovunque e sono io che rompo le scatole?" .

Insomma, parole molto forti tra i due concorrenti che hanno interrotto la tranquillità della mattinata nella casa del Grande Fratello Vip. Il litigio però non si è placato in poco tempo e i toni si sono fatti sempre più aspri. "Non alzare la voce bella, sei una di quelle che lascia sempre i mozziconi in giro, guarda bene" , ha affermato Sossio Aruta. Sono quindi intervenuti gli altri concorrenti che hanno cercato di tranquillizzarli, separando i due protagonisti della discussione. A nulla però sono valsi i tentativi di riappacificazione da parte di Paolo Ciavarro e di Andrea Denver che hanno tentato – inutilmente – di farli ragionare.

La discussione ha infatti fatto esplodere anche Fabio Testi che è apparso visibilmente infastidito dai toni usati dai concorrenti napoletani ed ha cercato di far capire a Sossio che litigare per delle cose frivole, in un momento così delicato e complicato per l’Italia, non è il caso.

