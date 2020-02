Il padre di Meghan va all'attacco: "Una vergogna sfidare la Regina"

Thomas Markle è tornato a parlare di sua figlia Meghan, che, come sostiene, l’ha " rinnegato e cancellato dalla sua vita da più di due anni " e in una intervista al Daily Mail sostiene di " vergognarsi di essere suo padre " perché non ritrova nei comportamenti della Duchessa gli insegnamenti con cui l’ha cresciuta. " Ho evidentemente fallito come padre perchè credevo di averle insegnato ad avere rispetto e buon cuore, ma in lei non vedo più niente di tutto ciò, è così diversa dalla rfiglia che conoscevo e amavo ", ha detto il 75enne direttore della fotografia in pensione, commentando gli attacchi che sua figlia all’indirizzo della Regina, dopo che la Sovrana ha comunicato ai Sussex che non potevano usare commercialmente il termine 'royal'.

" Ogni volta sono sempre più turbato dal suo comportamento. Davvero, non la riconosco più. Per me è ormai come un’estranea… io e sua madre l’abbiamo cresciuta con dei valori, ma evidentemente la fama dà proprio alla testa se pensa di poter sfidare apertamente addirittura la Regina d’Inghilterra. È in pieno delirio di onnipotenza e spero che la Regina le dia una bella lezione ”, ha detto Thomas Markle, che non nasconde più il senso di frustrazione che prova come genitore di una donna che non vuol più avere nulla a che fare con lui dal 2018.

" Non credo proprio che abbia il diritto di potersi rivolgere in questi termini alla Regina. È un insulto alla Sovrana e anche a tutto il popolo inglese ", sostiene l’uomo, arrivando a definire le parole della figlia come quelle di una " irresponsabile che non ha capito contro quali poteri si sta andando a scontrare. Si è montata la testa e purtroppo non vedo in Harry un uomo capace di tenerla a freno nella sua megalomania ".

Raggiunto dai giornalisti del taboid vicino a un centro commerciale nella sua città natale di Rosarito, nel New Messico, dove vive, Thomas Markle ha detto: " Mia figlia che tanto combatte per usare la parola 'royal per i suoi affari di 'reale' non ha un bel niente. Prima ha scaricato me un giorno prima di sposarsi, poi ha abbandonato tutta la mia famiglia e anche quella di sua madre Doria, la sola persona al mondo con cui ha dei contatti. E ora sta scaricando la Royal Family, nel peggiore dei modi, come fa sempre. Alla fine non le resterà nessuno accanto ".

E infine, un timore: " Io non credo che alla fine ne uscirà bene dopo tutto questo scandalo... la gente sa riconoscere gli opportunisti e temo che non sarà mai amata dalla gente, qualsiasi carriera decida di intraprendere. Si sta rovinando il suo futuro da sola perché non è capace di scendere a compromessi, persino con la Regina d’Inghilterra ", ha concluso l’uomo.

