"Ti sei fatta il toy boy?": Alba Parietti e il giovane violinista sono sulla bocca di tutti

Le foto del misterioso giovane con il quale Alba Parietti si sta facendo immortalare negli ultimi giorni stanno scatenando un nuovo e piccante gossip. La showgirl è volata alle Baleari per trascorrere alcuni giorni tra mare e relax, ma gli scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram stanno facendo letteralmente chiacchierare il web. Sono in molti, infatti, a chiedersi se il giovane al suo fianco sia il suo nuovo fidanzato.

A insinuare il dubbio tra i seguaci della Parietti è il gran numero fotografie che sono iniziate a circolare sul popolare social network nell'ultima settimana. Non una ma numerose sono, infatti, le immagini che immortalano Alba, sorridente e spensierata, fianco a fianco di un giovane e sconosciuto ragazzo. Selfie scattati in riva al mare, al tramonto e poco prima di una cena con vista mozzafiato che hanno scatenato il chiacchiericcio sul web: " Ti meriti questo to y boy. G oditelo", "Bel ragazzone. Assomiglia a Claudio Amendola quando era giovane", "Ti sei fatta il toy boy?", "Bellissima coppia..la coppia dell’estate 2020 ", " Ma chi è quel bimbo? ". Commenti incuriositi e spesso pungenti che non hanno lasciato indifferente Alba che ha cercato di dissipare ogni dubbio in merito.