Il tiktoker dona un rene alla suocera. Ma la fidanzata sposa un altro

Fino a che punto si può arrivare per amore? La domanda è uno dei trend che sta spopolando su Tik Tok, ma tra le decine di risposte quella che ha conquistato tutti è la storia di Uziel Martínez. Un giovane insegnante di ballo messicano che per amore è arrivato a donare un rene alla suocera, salvo poi venire lasciato dalla fidanzata un mese dopo l'operazione. E in poche ore il suo video ha ricevuto quasi tre milioni di like e quattordici milioni di visualizzazioni.

La triste vicenda del giovane tiktoker messicano è diventata virale, facendogli guadagnare popolarità in tutto il mondo. " Ho donato un rene a sua madre, ma mi ha lasciato e si è sposato un mese dopo ", ha scritto l'uomo accanto a una fotografia in cui appare sdraiato in un letto. Martínez non si aspettava certo che la sua confessione, fatta quasi per gioco per partecipare alle usuali challange che vengono lanciate su questi social, catturasse l'attenzione degli utenti della popolare piattaforma di intrattenimento. Invece, in poche ore, il suo profilo Tik Tok è stato preso d'assalto, facendolo risalire nelle tendenze.

L'uomo aveva raccontato nel dettaglio la storia ai suoi follower su Tik Tok mesi fa. Dalla scoperta della malattia della suocera fino alla compatibilità per la donazione e alla successiva operazione per il trapianto. In Messico la sua vicenda aveva già catturato l'attenzione dei media, ma con l'ultimo sfogo sul web il suo nome ha fatto il giro del mondo, ottenendo solidarietà e sostegno da ogni parte del globo.

Oggi Uziel Martinez può contare su un nutrito seguito social - 43mila follower - aumentato a dismisura negli ultimi giorni e nel rispondere ai numerosi messaggi e commenti di utenti incuriositi dalla sua vicenda, ha raccontato come sta adesso: " Ora sto bene, anche emotivamente. Non ho niente contro di lei, siamo in buoni rapporti. Non siamo amici, ma non ci odiamo nemmeno ". La donna lo ha lasciato un mese dopo l'intervento chirurgico che ha permesso a sua madre di avere un nuovo rene e si è sposata nel giro di pochissimo tempo con un altro uomo. Il suo nome però, come è meglio che sia, non è mai stato rivelato dal giovane messicano, che ora si gode il suo momento di celebrità non senza rimpianti.