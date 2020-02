Tina Cipollari lascia Uomini e Donne per amore di Vincenzo?

La nuova vita sentimentale di Tina Cipollari, che avrebbe deciso di sposare il ristoratore Vincenzo Ferrara, potrebbe costringerla a lasciare Uomini e Donne.

Storica opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi, amata quanto odiata dal pubblico che segue il programma, la Cipollari pare abbia deciso di mettere al primo post il nuovo compagno lasciando – forse momentaneamente – il suo ruolo a Uomini e Donne. Stando ai rumor che circolano in rete, Tina avrebbe accettato la proposta di nozze di Vincenzo e i ben informati sostengono che il matrimonio tra i due verrà celebrato a marzo.

La data del "grand giorno", però, potrebbe creare dei problemi lavorativi a Tina che, settimanalmente, è impegnata con le registrazioni di Uomini e Donne. La sua professione, inoltre, la tiene lontana da Ferrara che, come dichiarato in una recente intervista, vorrebbe che la distanza tra i due si accorciasse. “ Io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L'unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana ”, aveva spiegato il compagno della Cipollari, lasciando intendere di voler in qualche modo porre fine al problema con una soluzione immediata.

E la soluzione, dunque, pare sia proprio il matrimonio che, quindi, potrebbe costringere Tina a lasciare il suo posto a Uomini e Donne. È possibile, però, che la decisione sia solo momentanea e, sempre secondo voci di corridoio, legata solo al periodo in cui la donna sarà impegnata con le nozze. Così, se l’assenza della Cipollari dal dating show di Canale 5 potrebbe essere circoscritta solo ad un breve periodo, qualcuno inizia già a pensare ad una sua degna sostituta.

C’è chi ha fatto il nome di Karina Cascella, ex protagonista di Uomini e Donne e opinionista molto presente nei salotti di Barbara d’Urso, che ha fatto sapere che non sarà lei a prendere il posto della Cipollari perché “Tina è insostituibile”. Ed ecco, quindi, che balza in rete il nome di un’altra possibile sostituta della donna: Gemma Galgani. Qualcuno, infatti, è pronto a credere che la dama del trono over lascerà il parterre femminile per andare ad accomodarsi accanto a Gianni Sperti. Se così fosse, però, per la Cipollari sarebbe un vero e proprio affronto.