Tom Hanks e Rita Wilson: effetti collaterali estremi dalle cure contro il coronavirus

La moglie di Tom Hanks ha aggiunto nuovi dettagli rispetto al periodo di cura vissuto a causa del coronavirus.

Come riporta Sky, Rita Wilson e l’attore sono stati curati con un medicinale oggi abbastanza diffuso per il trattamento del Covid-19. Tuttavia, la moglie dell’artista ha raccontato di aver sperimentato di effetti collaterali estremi.

I primi sintomi del coronavirus sono stati per Wilson dolori muscolari, disagio e quindi febbre. L'artista afferma di aver sperimentato brividi come mai le era accaduto prima nella vita. Il picco della febbre è arrivato 9 giorni dopo l’esito positivo del test, poco meno di 39°. A Wilson è stata somministrata poi la clorochina, un farmaco solitamente utilizzato per il trattamento della malaria, e che ora è in fase di studio per verificarne l'efficacia contro il coronavirus. Al momento un’equivalente dell’idrossiclorochina viene promossa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come possibile trattamento per i pazienti affetti da coronavirus. Anche per questo farmaco però non ci sono ancora studi finali che ne attestino l’efficacia.

Wilson ha affermato di non essere sicura che il farmaco abbia fatto effetto, ma nel momento in cui l’ha assunto la febbre si è abbassata: la moglie di Hanks non sa dire se l’abbassamento sia avvenuto per un naturale decorso del virus o il medicinale abbia influito in maniera significativa. La donna ha comunque avvertito effetti collaterali estremi, come una forte nausea e l’incapacità di camminare per via di un potente indebolimento muscolare.

A Tom Hanks e Rita Wilson è stato diagnosticato il Covid-19 il 12 marzo, mentre la coppia si trovava in Australia per girare un biopic su Elvis Presley. I due hanno annunciato la malattia via social e hanno diffuso aggiornamenti sulla progressione del loro stato di salute, per rassicurare i fan. Ora stanno bene. In questi giorni, l'attore e la moglie sono ancora in quarantena e giocano tantissimo a carte, come attesta un aggiornamento di Instagram di Hanks.

