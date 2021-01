Tommaso Zorzi choc: "Sono stato picchiato dal mio ex"

La tensione è molto alta nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio da parte di Signorini sul prolungamento, gli inquilini cominciano ad essere stanchi e stressati. E si notano i primi segni di questo disagio. Tommaso Zorzi, ad esempio, provato da tutto questo, si lancia in alcune rivelazioni sul suo passato. Le affida a Giulia Salemi che ascolta scioccata quello che accaduto al celebre influencer di Milano. Zorzi, qualche tempo fa, aveva rivelato di aver subito una violenza da parte del suo ex, ma non era mai sceso nei dettagli. Ora sente il bisogno di farlo e il racconto, ripreso dalle telecamere, subito fa il giro del web. Infatti, è una pagina Instagram dedicata a Tommaso Zorzi che riprende la rivelazione del giovane inquilino.

L’episodio è accaduto molti anni fa, quando Tommaso Zorzi aveva appena 18 anni, durante una serata in discoteca. "Sono stato più di un anno con un ragazzo italiano conosciuto quando abitavo Scozia. Il mio primo amore, anche se il primo amore non è un vero amore. Avevo 19 anni – racconta -. Ho annullato la mia vita per lui. Andava in Brasile e io andavo con lui. Ho perdonato corna, poteva farmi tutto, anche passarmi sopra con uno schiacciasassi. Lo sento a volte – aggiunge -. Aveva la mia età di adesso, io ora non potrei mai mettermi con uno di 19 anni", rivela Tommaso Zorzi. E dopo questo preambolo, il racconto si fa più teso e scioccante.

"Ero con lui in discoteca. Io vado fuori a fumare, ritorno e lo becco tanto così da uno. L’ho tirato per la maglietta, lui si è girato e inizia ad azzuffarsi e ci sbattono fuori – continua nel suo lungo flusso di coscienza-.Fuori dalla discoteca mi ha sbattuto per terra, io mi sono aperto il mento. Dopo mi ha tirato due calci. A quel punto ho detto basta – ammette con la voce spezzata-. Lui l'hanno fatto rientrare. Gli ho chiesto se poteva prendimi la giacca, ma non lo fece. C'erano lì i suoi amici, nessuno mi ha aiutato. Lui mi ha dato la giacca, ho chiamato una mia amica che viveva a New York e lei mi ha mandato il suo autista che mi ha portato a casa di sua madre". Nell’ascoltare il racconto, Giulia Salemi resta sconvolta ma ammette che Tommaso è stato molto forte nell’affrontare quel brutto momento. Secondo quello che ha rivelato l’influencer, i due a volte si sentono ancora oggi tramite telefono e lui lo ha pure perdonato per le percosse. "Penso che sia stata una cosa dettata dall’alcol", ma ammette di non riesce più a fidarsi degli uomini nonostante sono trasmessi molti anni dall’accaduto.