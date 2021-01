"Il Gf Vip viene prolungato". Zorzi si sente male e vomita in bagno

La notizia di un allungamento della messa in onda del Grande Fratello Vip ha gettato i concorrenti nel panico. Nonostante i toni pacati e rassicuranti del conduttore Alfonso Signorini, l’annuncio ha creato grande sconforto all’interno della Casa. Già durante una pausa pubblicitaria, Dyane Mello aveva anticipato ai coinquilini l'indiscrezione ma quando questa è stata confermata da Signorini, la Casa è andata letteralmente nel panico.

A iniziare da Rosalinda che in diretta è scoppiata a piangere, poi Andrea Zelletta che, abbassando la testa, ha evitato di mostrarsi con gli occhi lucidi. Perfino Maria Teresa Ruta, solitamente molto forte, ha ceduto sotto il peso delle parole del conduttore cadute come macigni. Quello che però ha sofferto di più è stato sicuramente Tommaso Zorzi che ormai da tempo patisce la permanenza all’interno della Casa. Qualche giorno fa, confidandosi con Samantha De Grenet, aveva raccontato di contare i giorni che lo separavano dalla finale perché non reggeva più la situazione.

La notizia è stata presa da Zorzi malissimo tanto far intervenire dallo studio anche il suo amico Francesco Oppini con parole di conforto. Ma queste, a quanto pare, non sono bastate, perché subito dopo la diretta, Zorzi è stato colto da una crisi di panico: “ Non ce la faccio davvero -ha confessato ai coinquilini - Non possono darti delle date e poi ti portano via per due volte la finale così ”. Poi è andato al bagno, dove ha vomitato per il troppo stress accumulato. A portargli subito conforto Andrea Zelletta che ha cercato di consolarlo.

Precedentemente era stato annunciato ai ragazzi un allungamento fino al 6 febbraio che già aveva provocato alcune defezioni come ad esempio quella di Elisabetta Gregoraci. Ora questa nuova proroga sta mettendo a durissima prova i concorrenti che ormai hanno i nervi a fior di pelle e basta una piccola scintilla per farli esplodere. “ La gente mi scrive - ha detto Alfonso Signorini - chiedendomi di prolungare il programma fino a maggio e giugno e questo è tutto merito vostro che state facendo un percorso meraviglioso ”.

Parole gratificanti, non c'è che dire, però la stanchezza dei concorrenti è molta. Maria Teresa Ruta a fine puntata si è fatta portavoce di un desiderio comunque, quello di poter ricevere una telefonata dai proprio cari per poterli sentire dopo quattro mesi di lontananza. Proposta accettata e non solo, per cercare di rallegrare i ragazzi, Signorini ha promesso di inviare tre enormi torte per poter “addolcire” la loro permanenza.

Dayane spilla a Tommaso della finale il 26 febbraio durante la pubblicità. Lui non la prende bene #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/F6G3BwxVJx — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 18, 2021