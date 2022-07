Tommaso Zorzi a gamba tesa sui tassisti: "Ora basta. Lo sciopero? Un ricatto"

Nove taxi su dieci si sono fermati nelle ultime quarantotto ore a causa dello sciopero nazionale indetto dalla categoria. Una bella seccatura per chi - tra lavoratori e turisti - utilizza il servizio quotidianamente. Un disagio che Tommaso Zorzi, tra i vip più infuriati per lo stop alle corse in taxi, ha definito " ricatto ". L'influencer milanese ha sbroccato contro i tassisti per i disagi creati e su Instagram non ha lesinato affondi: " Siamo vittime del ricatto dei tassisti in sciopero. Ci troviamo con 40 gradi a spalmarci sul pavimento perche questi ancora non lavorano. E a quelli che vogliono svolgere normalmente il loro lavoro gli viene impedito dai colleghi. È una forma di bullismo". Zorzi ha invocato la liberalizzazione delle licenze e in un post di sfogo successivo ha rincarato: "La concorrenza esiste in tutti i campi ma nel loro no, pretendono di avere il monopolio. Adesso basta ". La risposta dei tassisti? Non pervenuta.

Mercedesz Henger è appena rientrata dall'Honduras e ha già fatto infuriare i suoi fan. Dopo il rientro dall'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 che l'ha vista entrare in gara a poche settimane dalla fine, la figlia di Eva Henger ha fatto una strana confessione sui social: " È arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall'Isola, sia a voi che agli amici che incontro. Sto male, io da quando sono uscita dall'Isola sto malissimo fisicamente". La rivelazione fatta su Instagram attraverso alcuni video ha preoccupato notevolmente i fan. Chissà quale male avrà sviluppato oltreoceano Mercedesz, si saranno chiesti i follower e lei ha chiarito: "Sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male ". Ma alla fine nessuno ha capito. Per molti si tratta di un pessimo tentativo per attirare l'attenzione mentre altri stanno ancora cercando di capire di che male si tratti. Noi anche.

La gaffe di Elisabetta Gregoraci durante l'ultima puntata del Battiti Live è già diventata un cult sui social network. Il nome della conduttrice è diventato virale sul web nelle ultime ore a causa di uno scivolone linguistico avvenuto durante la presentazione del cantante spagnolo Alvaro Soler. L'artista si stava per esibire sul palco dell'evento musicale di Gallipoli, ma nell'annunciarlo la Gregoraci ha confuso il cognome e ha richiamato in causa una delle protagoniste indiscusse dell'ultimo Grande fratello vip: Soleil Sorge. Così passare da Alvaro Soler a Alvaro Soleil è stato un attimo. E i social sono letteralmente impazziti per il qui pro quo. Ci sta.