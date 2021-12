Topi, puzza e sporcizia: al Grande fratello vip scoppia il caos

Al Grande fratello vip i concorrenti non brillano certo per pulizia. Pare che quest'anno la Casa sia invivibile per chiunque abbia un minimo di amore per l'igiene e il profumo, ma anche per se stesso. E pare non siano solo voci di corridoio, perché la produzione del Grande fratello è arrivata perfino a tagliare il budget settimanale della spesa per punire i concorrenti, colpevoli di non tenere adeguatamente pulita la casa. Ma oltre a questo, proprio a dimostrazione che la situazione igienica all'interno della casa di Cinecittà è critica, diversi telespettatori hanno notato uno o più topi passeggiare tra le stanze dell'edificio, addirittura sui letti durante la notte,

Il provvedimento della produzione è arrivato dopo diversi e reiterati avvisi da parte degli autori, che in più occasioni hanno chiesto in concorrenti di provvedere alla pulizia della Casa. Richiami ignorati dagli inquilini, che preferiscono spalmarsi sulle sdraio del giardino durante il giorno e sui divani durante la sera, piuttosto che tenere pulita la casa che, per questi mesi, è la loro. Tanti utenti si domandano come sia possibile che personaggi famosi e conosciuti riescano a vivere in un ambiente così sporco e che, soprattutto, non siano in grado di pulire una casa. Ma la risposta arriva dai social stessi, dove alcuni telespettatori del programma fanno notare che, probabilmente, la maggior parte di loro dispone di personale per le pulizie domestiche che riordina e pulisce.

Ma nemmeno questo può giustificare la sporcizia nella quale ora i concorrenti si sono abituati a vivere. Katia Ricciarelli si lamenta spesso dei suoi coinquilini, che sarebbero soliti lasciare sporcizia e disordine in giro. E la soprano non nasconde il suo fastidio, tanto da essersi lamentata anche con Alfonso Signorini durante una delle ultime dirette. " Per via della gestione e dell'ordine e pulizia della casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, fanno sì che il totale a vostra disposizione passi da 380 a 266 euro ", ha comunicato il Grande fratello tra l'indignazione di alcuni concorrenti.

Ma la situazione pare sia più critica di quanto si possa immaginare e di quanto da casa si possa percepire. Sì, è vero, vedere i topi che scorrazzano nella Casa e addirittura passeggiano sui letti dei concorrenti durante la notte è emblematico ma, almeno, i telespettatori non possono percepire la puzza che pare, ci sia all'interno dell'abitazione di Cinecittà. Servirà il provvedimento del Grande fratello a convincere i concorrenti a pulire la Casa o, almeno, a tenere un livello di igiene al limite della decenza?