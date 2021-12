Scoppia la rissa dietro le quinte: caos al Gf Vip

Quello tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è un rapporto di amore e odio. Le due donne, che vestono i panni delle opinioniste del Grande fratello vip, non perdono occasione per punzecchiarsi e le visioni opposte sono spesso causa di accese discussioni. Nell'ultima puntata del reality di Canale 5, però, le due sono finite addirittura a litigare durante un intermezzo pubblicitario, dove sono volate parole grosse.

Non è la prima volta che le due opinioniste arrivano a scontrarsi in diretta. Nel corse delle ultime puntate Adriana e Sonia non se le sono mandate a dire. Ma questa volta nello studio televisivo si sarebbe consumata una lite in piena regola con tanto di urla e accuse. Il tutto mentre era in onda la pubblicità. A svelare il retroscena di quanto avvenuto nell'ultima diretta del Grande fratello vip è stata Adriana Volpe a "Casa Chi", il format legato al settimanale diretto da Alfonso Signorini. La miccia della duscussione si è accesa quando Adriana Volpe ha attaccato Soleil Sorge. L'opinionista ha definito la gieffina " offensiva " e " irrispettosa ", mentre Sonia Bruganelli l'ha difesa a più riprese.

I toni tra le due opinioniste si sono fatti sempre più accesi, ma quando Signorini ha mandato il break pubblicitario i telespettatori hanno pensato che gli animi si fossero placati. A telecamere spente, invece, la lite è proseguita su toni decisamente forti. " Dietro le quinte abbiamo continuato a discutere - ha raccontato Adriana Volpe - c'è stata la pubblicità e lei mi ha accusato di essere la paladina delle donne piagnucolone e del vittimismo e di usare questo politicamente corretto sempre a fin di bene facendo la buonista ".