Torna Can Yaman, l'attore turco che ha stregato le fan italiane

Non è estate senza la soap romantica di Canale 5, e così anche quest’anno, la “magia romantica” si ripetere e si può finalmente dire che è arrivata la stagione delle vacanze. Dal 10 giugno ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14,45 va infatti in onda “ Daydreamer- Le ali del sogno ” soap turca che vede per il secondo anno consecutivo la presenza di Can Yaman. Già la scorso anno l’attore aveva fatto impazzire le fan italiane che avevano imparato a conoscerlo in “Bitter sweet - ingredienti d’amore” ed era anche stato ospite a "C'è Posta per te" e "Live non è la D'Urso"

“ Daydreamer – Le ali del sogno ” è una serie campione d’ascolti, tanto che è stata distribuita in 21 Paesi. La soap, diretta da Çağrı Bayrak (lo stesso di “Bitter Sweet”, ndr), è composta da un'unica stagione di 51 puntate divisa in due parti, di cui la prima comprende le 39 puntate, la seconda le rimanenti 12.

La trama

La storia è ambientata nella Istanbul di oggi e segue la vita professionale e privata della famiglia Divit, proprietari di una nota agenzia pubblicitaria della città. Il capo famiglia, Aziz, vuole andare in pensione, così convoca i suoi due figli, Can e Emre, per istruirli sul lavoro da fare per portare avanti l’attività. Mentre al figlio minore Emre, un ragazzo serio e inquadrato, viene destinata la gestione di tutto ciò che riguarda la contabilità, il primogenito Can - che è un fotografo famoso e un girovago sempre in viaggio - deve tornare nella capitale per prendere in mano le redini dell’azienda di famiglia. Tra i nuovi assunti dell’agenzia c’è Sanem Aydin, una ragazza di umili origini che sogna di diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. Per sbarcare il lunario aiuta il padre nella drogheria di famiglia in un popolare quartiere della città e trova lavoro nell'agenzia dove è impiegata anche la sorella. Proprio l’agenzia è il luogo di incontro tra Can e Sanem: tra i due ragazzi la scintilla scatta al primo sguardo, ma naturalmente il loro amore deve affrontare molti ostacoli prima di potersi concretizzare felicemente.

Chi è Cam Yaman

L’attore, molto noto in tutto il mondo, ha rilasciato recentemente un’intervista parlando del personaggio della nuova soap: “ Tra tutti quelli che ho interpretato fino ad ora, quello di Can Divit (il personaggio che interpreta in Daydreamer ndr) è il mio preferito. Siamo simili. Lui è un fotografo noto a livello internazionale, dal carattere irrequieto, che passa la maggior parte dell’anno in giro per il mondo. Lavora in luoghi complessi, scenari di guerra pericolosi. Il suo soprannome è Albatro, l’uccello che può percorrere 80mila chilometri in sette anni senza mai fermarsi e ha un’apertura alare di quattro metri" . L’attore se lo è fatto tatuare sul petto.