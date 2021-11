"Transfobica, amica dei neonazisti": ora boicottano Harry Potter

Harry Potter e la pietra filosofale è il primo capitolo della saga cinematografica tratta dall'omonimo libro firmato da J.K. Rowling. Ora, a vent'anni di distanza dall'uscita in sala, il film tornerà al cinema dal 9 al 12 dicembre 2021. Harry Potter e la pietra filosofale è stato un film evento, capace di battere tutti i record al botteghino, con gli incassi nel weekend di apertura più alti di sempre. La storia del maghetto cresciuto da zii dispotici al 4 di Privet Drive e poi mandato a studiare nella scuola di magia di Hogwarts è stato una pietra miliare tanto nella letteratura per ragazzi quanto nella storia del cinema.

La notizia del ritorno in sala del primo capitolo di Harry Potter ha riempito di entusiasmo i milioni di fan del maghetto occhialuto. Tuttavia la notizia è stata accolta anche con una ventata di odio nei confronti dell'autrice J.K. Rowling, accusata di transfobia e da tempo ormai al centro di molte proteste che puntano ora al boicottaggio del film.

Tutto è iniziato con una serie di tweet scritti da J.K. Rowling - la seconda donna più ricca del Regno Unito dopo la regina Elisabetta - a sostegno di Maya Forstater che era stata licenziata a causa della sua resistenza a una serie di proposte di legge sull'identità di genere. J.K. Rowling aveva dato il supporto alla donna asserendo che non era giusto licenziare una persona "solo per aver detto che il sesso biologico è reale" . Da allora sulla scrittrice hanno continuato a piovere accuse di transfobia e minacce. Come lei stessa ha raccontato in un tweet, J.K. Rowling ha subito anche minacce di morte da parte di alcuni attivisti.

La notizia del ritorno in sala di Harry Potter e la pietra filosofale al cinema ha di nuovo aperto le porte agli haters, che promettono il boicottaggio del film e giudicano chiunque sia rimasto "fedele" alla storia del mago dalla cicatrice a forma di saetta. Molti annunciano di non voler andare al cinema per impedire che la Rowling guadagni sul ritorno in sala e continuano a puntare il dito contro chi deciderà di andare. Su Twitter, ad esempio, si leggono prese di posizione come: "Non voglio più supportare in alcun modo un'autrice che utilizza i suoi guadagni e il suo potere mediatico per sostenere cause transfobiche". O ancora: "Harry Potter in tendenza perché daranno il primo di nuovo al cinema e io vi ricordo che Giovanna (traduzione di Jane, ndr) è transfobica e amica dei neonazisti. Andando al cinema le fate guadagnare soldi e non se li merita, quindi mi raccomando fare floppare questa cosa"

Tuttavia sono molti anche coloro che difendono J.K. Rowling, scrivendo: "Colpevole di essere rimasta una voce libera. Imperdonabile diventare famosi e non adeguarsi alla narrazione dominante". Molto vasto anche il coro degli internauti che difendono la saga tanto famosa: da una parte asserendo che bisogna sempre distinguere l'opera dal suo autore e dall'altra sottolineando l'ipocrisia di persone che attaccano la Rowling più per moda che per vero interesse e che, al contrario, rimangono impassibili quando ad esempio esce un film di Roman Polanski al cinema o una nuova edizione di un libro di Marion Zimmer Bradley, entrambi accusati di violenza contro dei minori.