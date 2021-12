TotoFestival: Achille Lauro torna in gara a Sanremo

Potrebbe esserci anche Achille Lauro nella lista dei concorrenti del Festival di Sanremo che Amadeus annuncerà il 15 dicembre (o magari prima, chissà). Dopotutto, i tempi ormai sono stretti e in questi giorni scendono valanghe di indiscrezioni con i nomi più probabili. Ieri il settimanale Chi ha messo insieme una lista di sanremabili, tra i quali spiccano Gianni Morandi (forse con un pezzo di Jovanotti) ed Elisa (sempre più probabile e, dicono, con un gran pezzo). Gli altri sarebbero: Emma, Fabrizio Moro e Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, i Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Giusy Ferreri, Il Tre ed Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.

A quanto pare, Caccamo non sarà nella rosa, mentre potrebbero esserci Aka7even, i Pinguini Tattici Nucleari e, molto probabilmente, Margherita Vicario. Dicono anche Massimo Pericolo ma boh. Girano pure i nomi di Tommaso Paradiso, Marlene Kuntz, Iosonouncane e Ministri in quota «alternative indie» e pure di Gaia, già presente l'anno scorso e ben posizionata in radio con il singolo Nuvole di zanzare. Ci ha provato Michele Bravi, che però pare lontano dall'Ariston e qualcuno ha pure anticipato la presenza di Alessandra Amoroso, mai stata in gara al Festival. Potrebbe forse arrivare come ospite. Possibile che si veda Ana Mena, scatenata spagnola che, dopo le collaborazioni con Rocco Hunt e Federico Rossi è ben conosciuta pure dalle nostre parti.

In fondo, dopo lo stop pressoché totale dei concerti e il restyling musicale, il Festival di Sanremo è molto ambito da quasi tutti, salvo i rapper duri e puri. Ed è probabile che in breve torni a essere ciò che era negli anni 60/70, ossia una gara canora con i superbig a giocarsi la vittoria finale. D'altronde, come si sa, dagli anni '70 Sanremo è stato un «no grazie» per cantautori e «intellettuali» del pop. In ogni caso, l'edizione 2022 sarà la cartina al tornasole non solo del rinnovamento ma pure della rinnovata familiarità con tutti gli artisti (perché big come Elisa, Morandi e, forse, Achille Lauro in altri Sanremo non ci avrebbero proprio messo piede).