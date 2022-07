Totti-Blasi, il mistero dei due comunicati: non c'entrano le foto con l'amante

Una separazione, due comunicati. Solitamente le coppie tentano di mantenere le apparenze quando si lasciano: Ilary Blasi e Franceco Totti non sono riusciti a fare nemmeno quello. La favola d'amore più bella dello sport degli ultimi vent'anni, quella che ha tenuto incollati alla tv milioni di persone durante il matrimonio e ne ha portate altre migliaia in strada fuori dalla chiesa è finita nel peggiore dei modi. Lunedì 11 luglio, per un intero pomeriggio, una parte d'Italia ha trattenuto il fiato in attesa del comunicato stampa, che era stato annunciato per le 19. "Speravo de morì prima", è il riassunto (con citazione) del sentimento più diffuso di quelle ore. Poi, ecco il colpo di scena: non uno ma due comunicati, disgiunti e distanti anche nei toni.

Lunedì 11 luglio passano le 19, poi passano anche le 20: nessun comunicato viene rilasciato da quella che, ormai, sembra certo sia un ex coppia. Alcuni fan riprendono la speranza: "Magari c'hanno ripensato". Arrivano le 21 e dopo 8 minuti ecco che esce il comunicato. Anzi, un comunicato: è quello di Ilary Blasi. " Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia ", si legge nella nota firmata solo da Ilary Blasi. E Francesco Totti? Devono passare ancora 11 minuti affinché venga diramato il comunicato dell'ex capitano della Roma: " Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile ".

I due hanno scelto registri completamente diversi per comunicare al mondo la loro separazione. Cosa è successo tra le 16, quando è trapelata la notizia del comunicato congiunto sulla separazione, e le 21, quando sono state diramate le note disgiunte? Nelle prime ore sembrava che a scatenare la reazione fossero le foto pubblicate dal settimanale Chi, che proprio lunedì ha lanciato l'anticipazione del numero che sarebbe uscito oggi. Invece, come riferisce il Corriere della sera, entrambi erano stati informati di quell'avvistamento, anche se con un preavviso minimo. A dividere il comunicato sarebbe stata proprio il diverso approccio dei due allo stesso: Ilary, così come ha fatto, preferiva una nota stampa stringata e senza troppe spiegazioni; Francesco, invece, desiderava spiegare e argomentare. Nessun accordo, comunicati separati. Impossibile, per la coppia, essere più distante di così in questo momento.