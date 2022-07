"Ha passato la notte da lei". Le foto che "inchiodano" Totti

Lui, lei e gli altri due. Nella crisi che ha portato alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, le colpe sarebbero molteplici e da entrambe le parti. Ma mentre si rumoreggia che la prima a mettere in crisi il rapporto sia stata la conduttrice dell'Isola, arrivano le prime foto della relazione tra Noemi Bocchi e Francesco Totti.

A fornire le prove che tra Noemi e Francesco c'è più di una semplice conoscenza è il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 12 luglio. I paparazzi di Alfonso Signorini hanno pizzicato il Pupone a casa della Bocchi poche ore dopo che lei aveva mandato la figlia a dormire da un'amichetta con tanto di valigia. " Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart ", si legge nell'articolo, dove si spiega che il Pupone si è recato a casa della Bocchi, lasciando la sua automobile in un parcheggio - per non destare sospetti - e facendosi accompagnare da un amico, che a notte fonda lo ha riaccompagnato a rimprendere l'auto. Tutto documentato da foto, che non lasciano spazio alle interpretazioni.

Nelle numerose immagini pubblicate da Chi, si vede Noemi Bocchi uscire di casa con una valigia per la figlia e successivamente parcheggiare la sua auto in strada per liberare un posto in garage, dove ha trovato riparo la Smart sulla quale viaggiavano Totti e il suo amico.