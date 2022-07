Il comunicato, le foto con l'altra e la lite: l'ultimo atto della separazione tra Totti e Blasi

La fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi è stato accolto con strali di dispiacere da parte di molti. Anche chi non ha seguito l'epopea calcistica dell'ex capitato della Roma e chi non ha piacere nel seguire la conduttrice all'Isola dei famosi, si è detto dispiaciuto per la separazione. " I miei avevano Al Bano e Romina, io Totti e Ilary ", si legge in uno dei tanti commenti che fin dal pomeriggio di ieri hanno invaso la rete, tanto che l'argomento è diventato trend topic su twitter, con l'hashtag #Totti che è entrato tra i trend mondiali, oltre che essere saldamente al primo posto nelle tendenze italiane. Ci si aspettava un comunicato congiunto alle 19 ma, poi, qualcosa è essere andato storto nei piani dell'ex coppia.

Il primo ad annunciare che la coppia, in serata, avrebbe rilasciato un comunicato stampa per confermare la separazione è stato il sempre ben informato sito Dagospia, che fu anche il primo a rivelare la rottura lo scorso febbraio. La conferma è arrivata a stretto giro dal Corriere della sera, che ha aggiunto un dettaglio: il comunicato congiunto era stato previsto per le 19. Tuttavia, un'ora prima che la presunta nota stampa venisse diramata, il settimanale Chi ha lanciato un'anticipazione del numero che sarà in edicola da domani, mercoledì 13 luglio, con le prime foto di Francesco Totti in compagnia della sua nuova fiamma, Noemi Bucchi. A quel punto, qualcosa sarebbe cambiato nelle intenzioni dell'ex coppia di mantenere una facciata di unione, così come fanno la maggior parte dei coniugi che decidono di separarsi.

Il comunicato delle 19 è saltato, nel frattempo Amadeus ha annunciato alle 20.30 la co-conduzione di Gianni Morandi al prossimo festival di Sanremo e Mario Draghi è salito al Colle per un colloquio con Sergio Mattarella. Alle 21.08, l'Ansa rilancia un comunicato, ma è solo quello di Ilary Blasi: " Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia ". Pochissime parole, fredde e distaccate, nessuna dedicata all'ex marito. L'umore di Ilary Blasi è palese in queste poche parole. Devono passare ulteriori 11 minuti perché, alle 21.19, l'Ansa rilanci il comunicato di Francesco Totti: " Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile ".

Cosa è successo tra le 18 e le 21? I due avrebbero avuto l'ennesima litigata proprio per l'anticipazione rilanciata dal settimanale Chi. Ilary Blasi non avrebbe gradito e quelle foto potrebbere essere portate in tribunale, essere parte della battaglia legale che li vedrà contrapposti per la spartizione dell'impero di famiglia. Nelle anticipazioni del settimanale Chi, inoltre, si fa cenno a presunti sms che lui avrebbe trovato nel telefono di lei e che sarebbero stati determinanti nell'innesco della crisi. La coppia ha chiesto il rispetto della privacy in stereofonia, almeno questo, ma nei prossimi giorni potrebbero emergere novità.