"Vorrei respirare...". A C'è Posta per te busta chiusa in faccia

Protagonisti di una delle storie nella puntata andata in onda nella serata di ieri di “C’é Posta per te”, sono Leandro e Maria Paola, con l’uomo che chiede perdono alla sua donna dopo averla tradita per ben due volte. Maria Paola però adesso, nonostante lo abbia amato, non riesce a perdonarlo ancora. La donna ha ricordato di aver vissuto con lui dei momenti belli e che non le ha mai fatto mancare nulla. Ha poi confessato che la persona che ha davanti non le è indifferente, ma anche che non prova più lo stesso sentimento che provava prima. “Io vorrei respirare, mi sono sentita oppressa con lui” , ha detto la ragazza ricevendo molti applausi da parte del pubblico presente in studio.

Maria Paola tradita due volte

La conduttrice ha cercato di portarla a riflettere sulla sua scelta, facendo leva sul fatto che ha passato con Leandro dieci anni della sua vita felici. E su questo punto la giovane ha ammesso che è la verità e che sarebbe falsa a dire il contrario, ma nonostante l’intercedere di Maria De Filippi a dare all'uomo un’altra possibilità e riabbracciare il pentito, ha preferito chiudere la busta. Anche perché, come darle torto, non si sarebbe trattato di perdonare il traditore per la prima volta. La coppia si sarebbe infatti dovuta sposare, ma per ben due volte l’uomo ha mandato a carte quarantotto il matrimonio.

Colpa del lockdown

I due stavano bene insieme, fino a quando per colpa del lockdown, nel marzo del 2020, si sono separati. Un’altra ragazza si è avvicinata a Leandro e lui non ci ha pensato troppo e ha tradito la sua futura moglie, per poi lasciarla dicendo di non essere più molto convinto del passo che stavano per fare verso l’altare. Alle orecchie di Maria Paola arriva però la cruda verità: quello che avrebbe dovuto sposare l’aveva tradita con un’altra. La giovane decide quindi di seguire la sua rivale in amore e scopre la loro frequentazione. Leandro a quel punto torna sui suoi passi capendo che l’unica donna che ama è Maria Paola e decide di lasciare l’altra. Una volta perdonato il fedifrago, si torna quindi a parlare di nozze. Ma qualcosa è cambiato.

Maria Paola non si fida più del suo futuro marito e diventa sempre più sospettosa, portando anche l’uomo a lasciarla. Non riuscendo però a stare da solo, inizia subito a frequentare un’altra ragazza, e anche in questo caso la poveretta viene a saperlo. La storia si ripete: Leandro lascia la nuova per la vecchia che questa volta non è più disponibile a perdonarlo. Dopo mesi in cui cerca senza riuscirci di riavvicinarla, decide di tentare il tutto per tutto e chiedere aiuto alla signora della cause perse. Ma niente, neppure la regina della tv riesce a convincere Maria Paola a perdonare, ancora, il traditore recidivo. E così, dopo aver accettato l’invito, apre la busta e, non proprio entusiasta alla vista di Leandro, poco dopo la richiude in faccia a quell’uomo che aveva pensato di sposare, prima che lui rovinasse tutto.