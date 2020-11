La tragedia nella tragedia per la moglie di Stefano D'Orazio: è morto il papà

A due settimane dalla morte del marito un nuovo lutto ha colpito Tiziana Giardoni. La compagna di Stefano D'Orazio ha dovuto dire addio anche al padre, Mauro Giardoni, morto nelle scorse ore per cause ancora sconosciute. La moglie di Stefano D'Orazio ha annunciato la scomparsa del padre, pubblicando sul suo profilo Facebook un dolce messaggio, nel quale ha ricordato anche il batterista dei Pooh.

Una tragedia nella tragedia per Tiziana Giardoni, che ha visto stravolta la sua vita nel giro di poche settimane. Lo scorso 6 novembre è venuto a mancare il compagno, il musicista Stefano D'Orazio, al quale era legata in matrimonio dal 2017. Il Covid se lo è portato via a causa di complicazioni dovute a una pregressa immunodepressione dell'artista. Venti giorni dopo un nuovo lutto ha travolto la donna che ha visto spegnersi il padre Mauro. Le cause del decesso non sono state rese note dalla Giardoni, ma le esequie si terranno nella giornata del 28 novembre nella Cattedrale Ss Pietro e Paolo a Frascati.

E adesso lassù voi due che farete??? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori .. ciao papino mio ... ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!

La vita è stata ingiusta e crudele!

L'annuncio della dolorosa perdita è arrivato poche ore fa attraverso i social network. La compagna di Stefano D'Orazio ha affidato al web uno scatto significativo in cui il marito e ilappaiono l'uno accanto all'altro. Una foto di famiglia realizzata durante le passate festività natalizie e che li vedeva sereni e sorridenti: "". Su Instagram la Giardoni ha poi aggiunto con profondo dolore: "".

Mauro Giardoni, che aveva festeggiato l'anniversario di nozze lo scorso 4 ottobre, è stato ricordato anche da Roby Facchinetti. Sul suo profilo Instagram il tastierista e cantante dei Pooh ha voluto mandare un messaggio di vicinanza e affetto all'amica di una vita: " Cara Tiziana, ancora una volta la vita ti sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore. Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna e tutti i miei figli, ti siamo vicini con tutto il nostro affetto ".