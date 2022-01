Kate e gli omaggi nascosti: cosa dicono i suoi ritratti

Tre meravigliosi ritratti per festeggiare il 40esimo compleanno di Kate Middleton, una delle donne Windsor più amate dagli inglesi. Fotografie scattate da un artista italiano e destinate a essere esposte, in una mostra permanente, alla National Portrait Gallery. Scatti che consegnano la duchessa di Cambridge alla Storia e nascondono due omaggi ad altrettante donne speciali della sua vita.

I ritratti

È stato il fotografo ravennate Paolo Roversi, lo scorso novembre, a immortalare in tre elegantissime pose Kate Middleton. La scelta è caduta su di lui perché la duchessa di Cambridge, grande appassionata di fotografia, ne ha sempre ammirato il lavoro, la capacità di realizzare scatti che sembrano veri e propri quadri. Tutte le foto realizzate durante lo shooting faranno parte della collezione permanente della National Portrait Gallery (di cui Kate è patrona), che riaprirà nella primavera del 2023, dopo i lavori di ristrutturazione. Nel 2022, invece, le immagini rientreranno anche nel progetto “Coming Home" che, come ha spiegato Kensington Palace, ha lo scopo di esporre ritratti di personaggi famosi nei luoghi a loro più cari.

Nel caso della futura sovrana gli scatti saranno esposti nel Berkshire, dove Kate è cresciuta, alla St. Andrews, l’università che ha frequentato e in cui ha conosciuto il principe William e ad Anglesey (Galles) dove ha trascorso con marito il periodo immediatamente successivo alle nozze, quando il duca prestava servizio nella Royal Air Force. Nelle tre fotografie, di grande impatto emotivo, Kate Middleton indossa abiti di uno dei suoi stilisti preferiti, Alexander McQueen. Due degli scatti sono in bianco e nero e la duchessa vi compare sia di profilo che in primo piano.

Nella foto a colori, invece, Kate sfoggia un abito rosso. Paolo Roversi è riuscito a cogliere la bellezza di Kate al suo apice, a catturarne la freschezza della gioventù (per fortuna sono passati da un pezzo i tempi in cui le 40enni erano considerate “sfiorite”). Le immagini ci raccontano di una donna moderna, ma destinata a un trono che affonda le radici nei secoli. Non potevano mancare, poi, gli omaggi alle donne royal più importanti nella vita di Kate: la madre e la nonna del principe William.

Nella fotografia a colori, infatti, la duchessa porta gli orecchini di diamanti della regina Elisabetta, mentre nelle foto in bianco e nero ha scelto i pendenti di perle appartenuti a Lady Diana (in una delle foto in bianco e nero è anche ben visibile l’anello di fidanzamento che la principessa del Galles ricevette da Carlo e che William ha regalato a Kate). Non poteva esserci modo migliore e più elegante di ricordare due personaggi iconici.

Compleanno in forma privata

I riflettori sono puntati su Kate Middleton ma lei preferisce la discrezione e, come d’abitudine, trascorrerà il 9 gennaio in famiglia e con pochi, selezionati amici. La contagiosità della variante Omicron impone prudenza, ma per la duchessa di Cambridge non sarà un sacrificio restare ad Anmer Hall ed evitare lussuosi party. Al contrario, è sua volontà raggiungere il traguardo degli “anta” avendo accanto solo le persone che contano di più nella sua vita.

Una fonte ha svelato al Daily Mail: “È probabile che ci saranno celebrazioni di basso profilo” , sottolineando: “[Kate] non voleva comunque nulla di appariscente, non è proprio il suo genere, ma soprattutto, dato il clima attuale, è possibile che tutto venga ridimensionato”. A proposito della riservatezza di Kate e della sua dedizione alla famiglia l’esperto Duncan Larcombe ha raccontato: “Da ragazzi William e Kate avevano l’abitudine di fare un viaggio per il compleanno di lei, ma ora le cose sono cambiate per varie ragioni. Non ultima quella per cui mai e poi mai si metterebbero in viaggio non ufficiale senza i figli. Ecco perché la duchessa sceglierà un basso profilo per il suo compleanno: una festa in casa, riservata solo alla famiglia più stretta”.

Kate non voleva essere famosa

Ora che l’attenzione mediatica è al massimo, spuntano anche degli aneddoti e dei retroscena inediti sulla sua indole. Un’amica di famiglia ha raccontato al Sun: “Tutto quello che Catherine voleva era una famiglia, una casa in campagna, tanti bambini e cani. Non è mai stata interessata a fare carriera o a diventare famosa” e ha pure aggiunto: “Lontano dalle luci dei riflettori Kate sarebbe stata anche più felice”. Parole che, almeno in parte, smentirebbero la versione dei tabloid secondo cui Carole Middleton, madre di Kate, avrebbe studiato con largo anticipo una strategia per mettere la figlia sul trono d’Inghilterra. L’amica assicura: “[Kate] ha realizzato tutti i suoi desideri e non potrebbe essere più felice di così”.