"Era nervosa". Poi Kate Middleton spiazza tutti

Kate Middleton ci ha sorpreso una volta di più. È davvero una donna dalle mille risorse e con un’educazione degna di una futura regina. Durante il concerto “Royal Carols: Together at Christmas”, mandato in onda lo scorso 24 dicembre, ha suonato il pianoforte in pubblico, per la prima volta. Un tributo a quanti non sono sopravvissuti alla pandemia. Una buona esecuzione, forse a tratti un po’ tesa, di un’inedita duchessa di Cambridge.

La duchessa pianista

Molti, tra fan e royal watcher, non sospettavano nemmeno che Kate Middleton suonasse il pianoforte. Invece la futura sovrana d’Inghilterra ha preso lezioni quando era una bambina, dagli 11 anni fino ai 13 per la precisine, raggiungendo un buon livello di padronanza dello strumento. In un’intervista alla Bbc del 2011 la sua insegnante, Daniel Nicholls, ha dichiarato: “Era adorabile, era una studentessa normale e molto simpatica. Non penso volesse diventare una concertista”.

Forse Kate Middleton non ha pensato di intraprendere la carriera musicale a livello professionale, però il concerto lo ha eseguito comunque e davanti a milioni di persone. La duchessa si è esibita durante la trasmissione “Royal Carols: Together at Christmas”, registrata all’Abbazia di Westminster lo scorso 8 dicembre, ma mandata in onda su Itv lo scorso 24 dicembre (non sulla Bbc, benché quest’ultima abbia coprodotto il programma, come conseguenza degli screzi con la royal family causati dal nuovo documentario “The Princes and The Press”).

Kate Middleton ha accompagnato al pianoforte Tom Walker, cantante e musicista vincitore del British Breakthrough Act Award nel 2019, il quale ha affermato: “È un’esperienza che capita una volta sola nella vita…non è facile sedersi al pianoforte con un gruppo di musicisti con cui non hai mai suonato prima e registrare dal vivo di fronte a una telecamera, ma lei ce l’ha fatta”. Walker ha definito Kate Middleton “una persona simpatica, gentile e cordiale” , aggiungendo: “Si è presa del tempo per ringraziare tutti personalmente per l’opportunità di suonare insieme...Di certo non lo dimenticherò facilmente”.

L’emozione di Kate

Kate Middleton e Tom Waker si sono esibiti nel brano “For Those Who Can’t Be Here, un omaggio struggente, commovente dedicato a tutti quelli che non sono stati risparmiati dal coronavirus. L'idea della performance sarebbe stata della duchessa, che lo scorso ottobre ha ascoltato Tom Walker cantare "Leave a Light On" al Forward Trust Event, rimanendone molto colpita. Secondo il Mirror Kate era “piuttosto nervosa perché non suonava con un altro musicista da molto tempo”. In effetti si avvertiva un po’ di tensione nei movimenti delle mani, ma l’esecuzione non ne ha risentito. Al contrario. Questa emozione ha dato alla musica una sfumatura realistica, sentita. Se fosse stata perfetta, non ci avrebbe comunicato la profondità della tragedia della pandemia. Sarebbe stata un mero esercizio di tecnica. Kate Middleton era emotivamente coinvolta e i suoi sentimenti, attraverso le note, sono arrivati fino a noi.

Un insider ha detto che suonare il piano “ha portato grande conforto [alla duchessa]” durante il lockdown. Con ogni probabilità Kate ha messo nella musica anche questa parte così complicata della sua (e nostra) vita. Per l’occasione ha indossato un coat dress scarlatto di Catherine Walker (3500 euro), una clutch Miu Miu e scarpe Gianvito Rossi. Il cappotto è lo stesso modello Beau Tie che la duchessa ha indossato per il funerale del principe Filippo, lo scorso 17 aprile. Unica differenza il colore che, ovviamente, per le esequie era nero.