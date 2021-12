"Per tre volte ha cercato di uccidermi". La confessione choc di Paola Ferrari

Sempre più spesso accade che i personaggi famosi decidano di rivelare i segreti più nascosti della loro infanzia per svelare di sé un lato inedito e sconosciuto ai più. Così ha fatto anche Paola Ferrari, giornalista sportiva Rai, ai microfoni di Verissimo. La puntata che la vedrà protagonista di un'intervista con Silvia Toffanin andrà in onda sabato 4 dicembre e svelerà un lato meno patinato della più famosa giornalista di sport del nostro Paese.

Paola Ferrari, che da anni presidia i programmi sportivi della Rai, ha raccontato alcuni episodi sconcertanti della sua infanzia, vissuta con una madre con problemi di salute mentale. " Ho vissuto un incubo. Avevo una madre con dei problemi mentali seri: ha cercato per ben tre volte di uccidermi quando ero piccola. Poi, sono riuscita a difendermi e sono scappata via di casa. Ero sola, mio padre era assente e non avevo fratelli che mi proteggessero. È stato un trauma molto difficile da superare ", ha raccontato la giornalista, che a 16 anni ha deciso di andare via di casa per salvarsi.

Certe ferite, però lasciano profondi segni nella personalità e nell'indole di una persona e non sempre si riesce a perdonare chi è stato capace di farci così tanto male: " Mi rammarico di non essere riuscita a perdonarla, nonostante lei me lo avesse chiesto. Quando poi mia mamma è venuta a mancare mi sono sentita in colpa. Su certe cose non riesco a voltare pagina ".

Un dramma comune a molti quello vissuto da Paola Ferrari, che anche nei mesi della maternità, quelli durante i quali una donna dovrebbe sentirsi al settimo cielo per l'arrivo di una nuova vita, hanno minato ogni sua certezza: " Non avevo istinto materno, volevo solo lavorare. La gravidanza non è stata un periodo felice, non ero me stessa. Alla fine, ho fatto pace con tutte le mie paure e quando sono nati i miei figli è nato un amore fortissimo ".