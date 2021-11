"Triste", "Vuoi farmi la lezione?". Lapo e Cardi B litigano per i Maneskin

" Svegliati e annusa il caffè, Cardi B. L'Italia non è spaghetti e vino, è molto, molto di più ". Lapo Elkann le ha suonate, o meglio cantate, a Cardi B reduce dalla conduzione degli American Music Awards. La popstar statunitense ha presentato l'edizione 2021 dei celebri premi musicale americani, ma nel chiamare sul palco la band italiana dei Maneskin - presenti a Los Angeles per esibirsi - Cardi B è scivolata nei soliti stereotipi sull'Italia: pasta, pizza e mandolino.

Il siparietto all'italiana messo in scena da Cardi B ha ben presto fatto il giro del web, scatenando critiche e sollevando polemiche. L'immagine di Cardi B - seduta a un tavolino coperto da una tovaglia a quadri rossi con un piatto di spaghetti davanti e un violinista a fare da cornice sonora - non è piaciuta agli italiani nel mondo. I Maneskin agli AMA erano in lizza per un premio nella categoria "Favorite trending song", quella riservata alla canzone più virale dell’anno, e si sono esibiti in una performance live sulle note di "Beggin'".

La loro introduzione banale e piena di cliché ha mandato su tutte le furie Lapo Elkann. che su Twitter si è sfogato: " L'Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Quindi Cardi B, prima di presentare artisti italiani, impara e preparati. È così triste usare stereotipi per accogliere i Maneskin ". L'imprenditore non si limitato a bacchettare la popstar ma ha anche condiviso uno spezzone del siparietto, continuando la sua critica: " Tu combatti contro il razzismo e gli stereotipi delle minoranze che è una cosa grande e meritevole di massimo rispetto. Penso che alimentare gli stereotipi contro gli altri vada contro i valori che cerchi di condividere con i tuoi fan. Tutto qua. Tu e la tua famiglia siete i benvenuti in Italia, e mi piacerebbe ospitarvi nel Bel Paese. Molto cuore ".

Le parole di Lapo non si sono perse nella rete, ma sono arrivate dritte dritte alla cantante americana, che su Twitter ha replicato seccata: " Mi vuoi fare un'intera lezione su uno spettacolo di premi? Avrei dovuto forse portare una Ferrari sul palco? Ho fatto delle battute anche sulla mia città natale. Le persone vogliono sentirsi indignate senza motivo, in nessun modo stavo cercando di essere offensiva ". Lo scontro si sarebbe potuto infiammare ulteriormente se solo Cardi B non avesse deciso di rimuovere il suo cinguettio poche ore dopo la pubblicazione. Un modo come un altro per chiudere la polemica.