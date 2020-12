Belen impazzisce per i paparazzi E intervengono pure i carabinieri

Non è facile gestire la popolarità. Lo sa fin troppo bene anche e soprattutto Belen Rodriguez. L’amatissima showgirl delle reti Mediaset, oggi più di ieri, è asserragliata dai fotografi che sono in cerca di notizie e gossip (fondati) sulla sua vita privata. Dopo che per tutta l’estate ha popolato le prime pagine dei settimanali per la rottura con Stefano De Martino, giunta proprio dopo la fine del primo lockdown, mesi dopo quel gossip così imponente pare che la showgirl abbia già trovato un nuovo amore. E sappiamo molto bene che la storia con Antonino Spinalbese (di 25 anni) sta procedendo a gonfie vele.

Attualmente Belen Rodriguez è a Roma per le riprese di Tu si que vales, programma di Canale 5 che sta mietendo un consenso dopo l’altro. E a Roma si gode un attimo di relax con il suo Antonino. Ad oggi la Capitale e tutta la regione Lazio, essendo ancora Zona Gialla, permette di poter girare senza problemi nel comune e tra le vie del centro, e di godersi un drink (in sicurezza) fino alle sei del pomeriggio. E come ha riportato il settimanale Oggi, la Rodriguez è stata paparazzata insieme al suo attuale compagno in un bar del centro. Ma qualcosa è andato storto. Sul numero del settimanale, già disponibile in edicola, tra le pagine si legge di una Belen spazientita e che è costretta a chiamare i carabinieri.

Da quel che sembra, la showgirl pare che sia stata ripetutamente disturbata dai fotografi i quali avrebbero cercato di fotografare Belen in atteggiamenti intimi con il suo hairstylist del cuore. Fa notizia il fatto che la bella presentatrice abbia intrapreso una storia con un uomo di quasi 10 anni più giovane di lei. E anche la più piccola foto può essere oro colato per i giornali di gossip. Ma la Rodriguez non è disposta a vivere in questo modo. E, spazientita, si alza dal tavolo in cui era seduta insieme al compagno, e chiama i carabinieri per cercare di mandar via i fotografi accampati fuori il locale. E secondo alcuni retroscena, ancora da confermare, avrebbero rivelato di una Belen indignata e molto adirata per l’invasione della sua privacy. Purtroppo questo è il costo del successo. Ma, a quanto pare, la Rodriguez non riesce più a tollerare incursioni del genere dopo tutto quello che è accaduto durante l’estate. La storia con Antonino per ora procede a gonfie vele ma della loro intimità si sa poco o nulla.