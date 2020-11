"Sono meno famoso delle mie ex" Polemiche sulla frase di De Martino

E Stefano De Martino è riuscito a trovare un modo per catalizzare su l’attenzione di sé. L’ex compagno di Belen Rodriguez e di Emma Marrone, lanciato grazie al talent di Maria De Filippi, nel corso delle ultime ore è stato il protagonista di un divertente quanto bizzarro siparietto sui social. Gli è bastato cambiare la biografia al suo seguitissimo profilo Instagram per creare scompiglio nella comunità del web. E dopo quanto è successo nel corso degli ultimi mesi, come la rovinosa litigata con annessa separazione dalla celebre showgirl delle reti Mediaset, ora Stefano De Martino si prende la sua rivincita. Una rivincita piccata e autoironica che conferma lo spirito verace del celebre ballerino e ora novello influencer.

Tutti sono a conoscenza della spiccata ironia di De Martino, messa alla prova con la conduzione di Made in Sud e, soprattutto, in Stasera tutto è possibile. Nessuno, però, si aspettava che si sarebbe spinto fino a questo. "Napoletano, classe ’89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto bolle, compagno meno famoso delle sue ex". Sono bastate queste poche parole per scatenare una lunga scia di battute e commenti pungenti che hanno animato il mondo dei social.

Stefano De Martino, prima di tutto, non rinnega le sue origini e la sua giovane età. Conferma di essere un presentatore ma non si eleva alla grandezza di Pippo Baudo. Dice di essere un ballerino ma non bravo come il mitico Bolle e poi ragiona sul fatto di essere più o meno famoso grazie alla sua tormentata vita amorosa. E qui scatta la stoccata alla showgirl e all’attuale giudice di X-Factor. Quel suo "compagno meno famoso delle sue ex" è un chiaro riferimento a tutti i gossip, le illazioni e i rumor di cui è stato protagonista nel corso degli ultimi anni. Causa forza maggiore, il ballerino è balzato agli onor di cronaca dopo che, proprio ad Amici, ha tradito Emma per stare poi con la Rodriguez. Un triangolo amoroso che, di conseguenza, ha stigmatizzato il suo appeal di fronte al pubblico. E ora che pare essere single e felice, ironizza sulla sua vita privata, scherzando sul suo lavoro e sulle sue relazioni passate. E il web? Pare che abbia apprezzato molto la battuta di Stefano De Martino. Un altro colpo da maestro per il ballerino che si è scoperto influencer.