Trovato morto in casa l'attore Libero De Rienzo stroncato da un infarto

Il corpo senza vita dell'attore Libero De Rienzo, 44 anni, è stato ritrovato in un'abitazione di Roma. A fare la terribile scoperta è stato un amico dell'attore, che non aveva sue notizie da un paio di giorni. Preoccupato dallo strano silenzio, l'uomo ha allertato le forze dell'ordine e il 118, ma all'arrivo nell'appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ora la Procura capitolina indaga per capire le cause della morte.

Libero De Rienzo, originario di Napoli, aveva alle spalle una lunga carriera nel mondo del cinema e della televisione, ma anche come regista e sceneggiatore. Dopo l'esordio davanti alla macchina da presa alla fine degli anni '90, l'attore aveva conquistato la notorietà recitando al fianco di Stefano Accorsi in Santa Maradona del 2001. Interpretazione che gli aveva fatto vincere il David di Donatello nel 2002 come miglior attore non protagonista. Decine le pellicole per il piccolo e il grande schermo in cui De Rienzo aveva lavorato: Milano - Palermo, il ritorno, la serie Smetto quando voglio, Nassiriya per non dimenticare. E ancora ne I due papi, A Tor Bella Monaca non piove mai - per la regia di Marco Bocci - fino agli ultimi due film Cambio tutto! e Il caso Pantani - L’omicidio di un campione.

Nulla faceva presagire una fine così tragica. L'ultimo messaggio affidato ai social network da Libero De Rienzo risale ad appena due giorni fa. L'attore era tornato su Instagram dopo una lunga assenza di mesi, commentando il gran caldo degli ultimi giorni: " Notte africana. Tanto vale accendersi un fuoco in bocca ". Nei commenti aveva risposto ad alcuni amici scherzando sul suo post e dicendo di stare bene. Poi la tragedia.

De Rienzo non ha avuto più contatti con gli amici più stretti e uno di questi, insospettitosi, ha allertato i carabinieri della stazione Madonna del Riposo. Gli agenti, insieme ai soccorritori del 118, si sono recati insieme all'amico dell'attore a casa del 44enne, che è stato trovato morto in casa. Le autorità ora indagano per capire cosa sia successo. Sul corpo di Libero De Rienzo non ci sarebbero segni di violenza, ma saranno le indagini, coordinate dalla procura di Roma, a chiarire la dinamica della morte dell'attore. Secondo le ultime indiscrezioni, l'interprete classe 1977 sarebbe stato stroncato da un infarto. La notizia però non è ancora stata confermata. Libero De Rienzo lascia la moglie Marcella Mosca, costumista, e due bambini di 6 e 2 anni.