Trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti detto "Er Patata"

Il corpo senza vita di Roberto Brunetti, in arte Er Patata, è stato trovato nel suo appartamento in zona Tiburtina nella tarda serata di venerdì 3 giugno. A rinvenire il cadavere dell'attore sono stati i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Salaria allertati dalla compagna di Brunetti, che da ore non aveva sue notizie. Il 55enne non rispondeva né al cellulare né alla porta e così la donna ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine intorno alle ore 22.50. Quando i militari hanno fatto irruzione nella sua abitazione, però, per l'attore non c'era più niente da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso.

Le indagini sulla morte dell'attore Roberto Brunetti sono in corso, ma dalle prime indiscrezioni trapelate Er Patata sarebbe stato trovato senza vita nel suo letto e senza segni di violenza visibili. Gli agenti avrebbero trovato l'appartamento in ordine e questo farebbe pensare, che nessuno si sia introdotto all'interno dell'abitazione. Come riporta Repubblica, però, in casa sarebbero state trovate tracce di cocaina. Ma solo l'autopsia potrà stabilire con certezza le cause della morte di Brunetti.

Nato nel 1967, romano doc, Roberto Brunetti era diventato popolare al grande pubblico grazie alla partecipazione in alcuni film come "Fuochi d’artificio", "Paparazzi", "Commedia Sexy", "Il ritorno del Monnezza" e "Romanzo Criminale", dove aveva ricoperto il ruolo di Aldo Buffoni. Conosciuto da tutti come Er Patata aveva preso parte anche a alcune serie televisive come "La omicidi" e "Il commissario Rex". Con quest'ultima apparizione, Brunetti aveva detto addio al mondo del cinema e dello spettacolo e aveva acquistato una pescheria, che poi era stato costretto a chiudere dopo alcuni anni.

Nel 2009 era stato fermato dalla polizia con 100 grammi di hashish nascosti nel suo scooter e altrettanti ritrovati nella sua abitazione e per questo era stato arrestato. Nonostante i problemi accanto a lui c'era la compagna, l'attrice Monica Scattini. Ma la sua prematura morte, avvenuta nel 2015, avrebbe duramente colpito l'attore, portandolo alla deriva. Nel 2017 era stato nuovamente arrestato per detenzione di stupefacenti e due anni dopo aveva chiesto pubblicamente aiuto per lavorare di nuovo in televisione, ammettendo di sopravvivere solo grazie al reddito di cittadinanza. La sua morte ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Brunetti era conosciuto da tutti e sui social network da ore si moltiplicano i messaggi di stima e cordoglio.