Trovato morto il figlio di Sinead O'Connor. Il 17enne era scomparso da giorni

Il corpo senza vita di Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, figlio della cantautrice Sinead O'Connor, è stato trovato a Tallaght, a sud di Dublino. Le cause del decesso non sono state rese note, ma la stampa irlandese parla di suicidio, forte delle dichiarazioni rilasciate dalla cantante sui social network.

Il 17enne era scomparso da alcuni giorni dopo essere fuggito dall'ospedale di Tallaght, dove era stato ricoverato poco dopo Natale in seguito a due tentativi di suicidio. A riferirlo è stata Sinead O'Connor, che su Twitter ha documentato con cinguettii strazianti i lunghi giorni di paura per la scomparsa del figlio fino all'esito più drammatico: " Il mio bellissimo figlio, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi e ora è con Dio. Riposi in pace e nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo tanto. Per favore, stai in pace ".

Come riporta l'Evening Standard, l'adolescente è stato visto per l'ultima volta nella cittadina a sud di Dublino - Tallaght - il giorno dell'Epifania. Ma il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dagli agenti solo nella tarda giornata del 7 gennaio a diversi chilometri di distanza a Bray, una zona di Wicklow. Il 17enne, come riferisce Sinead O'Connor su Twitter, era ricoverato da una settimana all'Hosptial di Tallaght ed era " sorvegliato a vista " dopo avere tentato il suicidio due volte. Il figlio della cantante è però riuscito a scappare dalla clinica e lei oggi non si capacita di come questo possa essere successo.

Inutili gli appelli accorati lanciati dalla madre sul web dopo la fuga dall'ospedale: " Shane non è più divertente che tu sia scomparso. Mi stai spaventando a morte. Fai la cosa giusta e presentati a una stazione di Gardai. Shane, la tua vita è preziosa. Dio non ha cesellato quel bel sorriso sul tuo bel viso per niente. Il mio mondo crollerebbe senza di te. Sei il mio cuore. Per favore, non impedirgli di battere ". Quando il corpo del ragazzo è stato trovato dalla polizia irlandese non c'era più nulla da fare e il web si è mobilitato con migliaia di messaggi di cordoglio.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Shane, your life is precious. God didn’t chisel that beautiful smile on your beautiful face for nothing. My world would collapse without you. You are my heart. Please don’t stop it from beating. Please don’t harm yourself. Go to the Gardai and let’s get you to hospital. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 6, 2022