Trovato morto per sospetta overdose, l'attore Michael K. Williams, star di “The Wire”

Si sospetta sia stata un'overdose di eroina e Fentanyl ad aver ucciso l’attore Michael K. Williams, star della serie The Wire dove interpretava il personaggio di Omar Little, ma anche dell’acclamato Boardwalk. La notizia riportata dal New York Post, rivela che nel lussuoso appartamento a Williamsburg di proprietà dell’attore, sono stati trovati aggetti che porterebbero a pensare all’assunzione di droga. Inoltre la Polizia non ha rilevato nessun segno di effrazione e la casa risultava in ordine. Una battaglia, quella con la dipendenza da stupefacenti, contro cui l’attore aveva a lungo lottato, e di cui non aveva mai fatto mistero. Anche durante le riprese di The Wire aveva ammesso che il personaggio di Little, che derubava i trafficanti di stupefacenti, aveva avuto conseguenze sulla sua vita reale.

Il corpo dell’attore 54enne, è stato ritrovato da suo nipote, arrivato a controllare in casa, dopo che lo zio non rispondeva alle sue telefonate. La Polizia intervenuta prontamente, non ha potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Michael era un attore di grande levatura, candidato per cinque volte agli Emmy Awards, anche quest’anno ne aveva ricevuta una, come miglior attore non protagonista per Lovecraft Country. La Polizia sta indagando sulla provenienza della droga trovata nella sua casa, e ha prelevato molti oggetti, che si spera possano far luce su come e dove si sia procurato la sostanza stupefacente. Da una prima analisi, come riportato dal New York Post, sembrerebbe essere eroina.