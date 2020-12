La Parodi promuove un evento culturale. E intanto fa pubblicità ai suoi vestiti

Cristina Parodi non è nuova a finire nel mirino delle critiche. Ma questa volta di mezzo c'è andata anche un'iniziativa culturale lodevole. Mentre il mondo dello spettacolo è fermo per colpa della pandemia, al teatro di Bergamo è andato in scena il primo festival operistico in streaming. Un progetto culturale che la conduttrice ha deciso di promuovere sui suoi canali social ma che, oltre agli apprezzamenti, ha scatenato una serie di polemiche.

Cristina Parodi ha presenziato al gala finale del "Donizetti opera Festival", il primo e unico festival lirico d'Europa trasmesso in streaming. La rassegna teatrale è andata in scena alla Fondazione Teatro Doninzetti di Bergamo e la conduttrice ha condiviso con i suoi follower su Instagram il lancio della serata: " Siamo orgogliosi del nostro Gaetano e felici di averlo potuto celebrare nel giorno del suo compleanno #gaetAMO #citofonaregaetano ". Un post promozionale a sostegno della cultura locale che ha incontrato il consenso di molti suoi seguaci, ma che ha scatenato anche pungenti critiche.

È talmente tanto sensibile che tagga i suoi vestiti anche qui!! La sua sensibilità si chiama denaro!!!! Tristezza assoluta", "Che messaggio vuoi dare a chi guarda?", "Lei ha perso ogni credibilità. Mi auguro che non abbia percepito alcun compenso. Perché il conflitto di interessi aleggia...

A molti follower, infatti, non è sfuggito unlegato al post Instagram. Il tag al suo nuovissimo brand di abbigliamento spuntato sulla foto condivisa sulla sua pagina. Una scelta decisamente poco gradita dal popolo social, che non ha perso occasione di sottolineare la cosa e criticarla aspramente: "".