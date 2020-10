"Con che coraggio ci chiedi soldi?" Cristina Parodi (di nuovo) massacrata

" Per lei non vale l’invito di suo marito a uscire di casa solo se necessario? ". Cristina Parodi finisce (di nuovo) al centro della polemica. Mentre i contagi da coronavirus sono in costante crescita, governo e sindaci corrono ai ripari con coprifuoco e strette sulle attività "non necessarie", la moglie del sindaco Gori è stata criticata per la sua partecipazione alla Mille Miglia, manifestazione automobilistica che attraversa l'Italia a bordo di auto d'epoca. E su Instagram la Parodi è stata travolta da un'ondata di dissenso.

Cristina Parodi ha aperto la gara automobilistica, insieme al suo driver, a bordo di una 300 SL del 1955 direzione Roma. Nelle ultime ore l'ex conduttrice ha pubblicato sui suoi canali social alcune immagini e video che la ritraggono in alcune delle città italiane toccate dal percorso della Mille Miglia. Le sue apparizioni social non sono rimaste però indifferenti al popolo del web. Molti utenti si sono infatti scagliati contro Cristina Parodi, accusandola di essere poco coerente e fuori luogo. Nel mirino dei critici non è finita tanto la manifestazione Mille Miglia, quanto la scelta della Parodi di essere così attiva in un momento delicato dopo che, a marzo, lei e in sindaco Gori si erano fatti portavoce dell'austerity: " Ma fa anche la pantomima di dare un segnale positivo? Ma va ... . Va", "Siete vittime di immagine", "Complimenti davvero .Per la vostra coerenza.E ci saluti il marito", "Certo che con il marito Sindaco .... non sai proprio comportarti! Poi se vi fischiano fanno bene! ".