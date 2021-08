"Tuo figlio?", "Non credo sia lui". Polemica sulla foto di Rita Rusic

Per Rita Rusic l'età è solo un numero e anche piuttosto relativo. La produttrice cinematografica, che nel suo curriculum ha anche un rapido passaggio nella casa del Grande fratello vip, oggi ha 61 anni ma a vederla nelle ultime foto condivise sui social non si direbbe. L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si trova ora in vacanza al mare e ha colto l'occasione per presentare la sua nuova fiamma, un giovane e aitante ragazzo che ha scatenato la curiosità dei social.

Nello scatto, Rita Rusic si è mostrata in forma perfetta, con un fisico che fa invidia a moltissime 40enni. Accanto a lei c'è un ragazzo che, a occhio e croce, non ha più di 30 anni e che mette in evidenza un fisico scolpito dal duro allenamento in palestra. Nel post pubblicato su Instagram non ci sono espliciti riferimenti al fatto che si tratti della presentazione in grande stile di una nuova fiamma della produttrice, ma gli hashtag che accompagnano la foto sembrano non lasciare molti dubbi. " #me #you #love #summer #sea #beach #boat #great #days #time #together #swimming ", scrive la Rusic.

Grandi i sorrisi mostrati da entrambi nello scatto e mentre qualcuno si chiede il nome del ragazzo che tiene la mano alla produttrice, qualcun altro ne approfitta per fare qualche commento velenoso sulla differenza di età. " Lui è Mario? Il figlio di Cecchi Gori? ", si chiede qualcuno. Non è chiaro se si tratti di una domanda ironica o se davvero chi l'ha fatta pensasse che fosse uno dei figli della produttrice. Ma se ci fossero stati dubbi sull'identità del ragazzo in tal senso, ci ha pensato la stessa Rita Rusic a dissiparli con un commento ironico che ha fatto rapidamente il giro del web: " No, non credo sia lui ".

Pieno di like per Rita Rusic e per il suo misterioso accompagnatore, che continuano a godersi l'estate senza prendere in considerazione critiche e accuse per la differenza di età. Moltissimi i commenti positivi, anche da parte di personaggi noti al grande pubblico come Clizia Incorvaia, Riccardo Signoretti, Fernanda Lessa e Licia Nunes. Molti di loro hanno partecipato alla stessa edizione del Grande fratello vip insieme alla produttrice e tra loro i rapporti sono rimasti buoni anche a distanza di tempo dalla fine del reality. Manca il commento di Andrea Denver, sul quale in molti avevano fantasticato per una possibile attrazione con la Rusic durante l'esperienza del Gf Vip, sempre smentita dai diretti interessati, che però non hanno mai smentito di aver avuto un trascorso.