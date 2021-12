Tutti i segreti di Arisa: cosa rivela la sua grafia

Come sempre risulta difficile fare una profilo di personalità solo con una breve scritta e una firma un po’ arzigogolata che più che altro è un autografo per i fans. Tuttavia s’intravedono alcuni segni che ci permettono d’individuare alcune caratteristiche come ad esempio il tipo di carattere, l’intelligenza e il mondo dell’istinto. Arisa è consapevole delle proprie potenzialità e quindi cerca, come ogni giovane, di mettersi in mostra. Del resto ella vive nel mondo dello spettacolo, un mondo che valorizza i talenti della comunicazione ed il bisogno di essere apprezzati e vincenti, come appare chiaramente dalla sua grafia. (Clicca qui per vederla)

Il canto è per queste persone una vera e propria professione fatta per dilettare il pubblico e la voce di Arisa è “suasiva” e quindi capace di suscitare interesse. L'idea di proporsi per un film a luci rosse appara un po’ provocatoria e la risposta che l’artista ha dato su questa sua fantasia è antica come il mondo: è una prerogativa della donna quella di “piacere”. La prima seduttrice è stata “Eva” ed essere seduttiva vuol dire innanzitutto piacersi: una forma di narcisismo assai presente soprattutto al giorno d’oggi. Sentirsi belle e attraenti è “un fiore all’occhiello” nel mondo dello spettacolo. E Arisa non fa eccezione. Del resto, chi è senza punte di narcisismo alzi la mano.