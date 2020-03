Tutto finito tra Jessica Biel e Justin Timberlake? Lei non porta più la fede

Come riporta Metro Uk, l'attrice Jessica Biel è stata avvistata a Beverly Hills senza la sua fede nuziale. La diva, sposata con Justin Timberlake dal 2012, sembrava aver superato il periodo in cui il suo matrimonio lo scorso dicembre ha vacillato a causa di una presunta relazione del marito con l’attrice Alisha Wainwright con cui è impegnato nelle riprese del film " Palmer" , ambientato a New Orleans. E proprio per le strade di quella città Timberlake e la sua collega erano stati beccati dai paparazzi a passeggiare a notte fonda, mano nella mano.

Immediata sui social la dichiarazione di Timberlake che sosteneva di aver bevuto troppo quella sera e incolpava la stampa per aver costruito un gossip ad hoc perché tra lui e la co-star del suo nuovo film " non è ma successo assolutamente nulla ". In quello stesso post Timberlake ripeteva quanto fosse follemente innamorato di Jessica Biel. " Mi scuso con la mia incredibile moglie e con la mia famiglia, per averli messi in una situazione così imbarazzante e mi concentrerò per essere un padre e un marito migliore ", aveva aggiunto, ribadendo così il suo amore per la moglie sposata in Italia con una romantica cerimonia e aggiungendo anche un pensiero per il figlio Silas, 4 anni. " Non voglio dare a mio figlio questo esempio ", aveva aggiunto, mentre sua moglie si era trinceata in un silenzio stampa mai rotto.

Dopo qualche tempo i due erano apparsi sereni in pubblico durante degli eventi ufficiali, mano nella mano e sorridenti, a dimostrazione della solidità della loro unione. Dallo scorso dicembre ad oggi, però, nessuno sa come abbia preso in realtà la faccenda Jessica Biel. Avrà creduto nell'innocenza professata dal marito, pensando fosse tutta una montatura della stampa o avrà invece fatto di tutto per salvare il suo matrimonio, magari passando anche sopra quella che potrebbe essere stata solo una semplice sbandata o l’errore di una notte ad alto tasso alcolico?

Se fosse vera la seconda ipotesi, ora che è stata paparazzata senza la fede nuziale al dito in pubblico, in pieno giorno a Los Angeles mentre faceva compere in un negozio, sembrerebbe essersi arresa dopo aver lottato per salvare quella che sembrava davvero una bella favola con due protagonisti bellissimi e innamoratissimi. E il suo matrimonio con Justin Timberlake ormai giunto al capolinea, anche se, interrogati in proposito da Metro UK, i due diretti interessati, si sono entrambi rifiutati di rilasciare qualsiasi dichiarazione in merito.

Solo il tempo potrà spiegare perché Jessica Biel non porta più la fede nuziale. Potrebbe trattarsi di un allontanamento provvisorio, una pausa concordata dai due attori per cercare di capire se ha ancora senso continuare a restare insieme o se invece, è davvero finita.

